Vieles in der Europäischen Union ist für die Bürger selbstverständlich: Ob ein Kurztrip nach Barcelona, ein romantisches Wochenende in Paris oder mal kurz zum Shopping über die Grenze, die Menschen genießen die Freiheiten des Binnenmarktes. Aber wie soll es weitergehen? Der Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai kommt nach Meinung vieler Beobachter eine große Bedeutung zu. Viele Menschen haben Fragen: Hat der Brexit Folgen für die Region? Welche politischen Richtungen werden die Europawahl bestimmen? Welche Auswirkungen wird die Europawahl für Bürger, für Unternehmer sowie für Landwirte im Kreis Steinfurt haben?

Antworten soll ein Gespräch mit Andreas Christ, Mitglied im Team Europe des Rednerdienstes der EU-Kommission, und Dr. Jörn Krämer, Referent für Umwelt und Agrarpolitik des WLV, geben. Dazu haben das Europe Direct Informationszentrum, die Europa-Union Kreisverband Steinfurt und der Kreisverband des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV) eingeladen. Es findet am 24. Januar (Donnerstag) um 19 Uhr in der Gaststätte Ruhmöller in Saerbeck statt. Durch den Abend führt die Journalistin Jeanette Kuhn (WDR). Alle weiteren Infos online.