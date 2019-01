Geflüchtete professionell zu begleiten, das erfordert besondere Sensibilität, gerade wenn es um nachhaltige Unterstützung von Integrationsprozessen geht. Das Kommunale Integrationszentrum Kreis Steinfurt bietet daher passgenaue und kostenlose Workshops für „Interkulturelle Kompetenzen“ für verschiedene Zielgruppen an.

Missverständnisse können zum Beispiel bei der Integration in den Arbeitsmarkt entstehen. Wie kann also eine sensible Beratung aussehen und mit welchen Methoden können interkulturelle Konflikte gelöst werden? Diese und weitere Fragen sind unter anderem in zwei eintägigen Workshops für Mitarbeiter des Jobcenters Kreis Steinfurt behandelt worden. Maria Lorke, Trainerin und Coach für interkulturelle Kompetenzen aus Greven, hat den Teilnehmern durch interaktive Übungen zu Wahrnehmung und Perspektivwechsel mögliche Ansätze für die Beratung aufgezeigt und praxisorientierte Tipps gegeben, um ihren „Methodenkoffer“ im Berufsalltag zu erweitern. Das Angebot soll laut Kreisverwaltung Beginn einer Veranstaltungsreihe für die Mitarbeiter des Jobcenters sein.