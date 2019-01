Nicht alle ziehen bislang mit

Trotz der Kritik, Bedenken und Widerstände bleibt es dabei: Den Vertretern von Menschen mit Behinderungen werden in den Fachausschüssen des Kreises Steinfurt weder verbriefte Stimm- noch Rederechte eingeräumt. Das sieht auch die nach langen und kontrovers geführten Diskussionen verabschiedete Geschäftsordnung für den Inklusionsbeirat so vor. Der tritt am Dienstag (15. Januar) um 18 Uhr zum ersten Mal im Kreishaus zusammen, um sich zu konstituieren. Es sollen ein Vorstand gewählt und Arbeitsschwerpunkte festgelegt werden. Ursprünglich war die Gründung bereits nach den Sommerferien 2018 geplant.

Von der Bedeutung, dieses Gremium auf Kreisebene zu etablieren, waren und sind grundsätzlich alle Seiten überzeugt. Unterschiedlich waren allerdings die Auffassungen, wie die Mitbestimmung und Mitwirkung der Mitglieder gestaltet werden können.

Gar nicht einverstanden waren Teile des Vorbereitungsteams mit der Entscheidung, dem Inklusionsbeirat einen Sitz in der Gesundheits- und Pflegekonferenz des Kreises einzuräumen. Mit Verweis auf das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wurde an die Politik appelliert, den Beiratsvertretern ein Beratungsrecht in den Ausschüssen einzuräumen. Ohne Erfolg. Die Diskussion gipfelte darin, dass vier Mitglieder der Vorbereitungsgruppe ihr Engagement zur Gründung des Beirates kündigten (wir berichteten).

In der Zwischenzeit haben weitere Gespräche stattgefunden, erklärt Tilman Fuchs, zuständiger Dezernent in der Steinfurter Kreisverwaltung, zum Sachstand. Die Kommunen sind angeschrieben worden, Vertreter für den Beirat zu benennen. Greven und Ibbenbüren hätten, so Fuchs, die Einladung nicht angenommen. Dort sei man der Kritik gefolgt, die Geschäftsordnung des Inklusionsbeirates böte zu wenig Möglichkeiten, die Interessen von Menschen mit Handicap ausreichend zu vertreten. Andere Städte und Gemeinden hätten noch gezögert. Bei einem ersten Kennenlern-Treffen im Dezember seien Hörstel, Recke, Hopsten, Tecklenburg, Horstmar, Lotte und Lengerich nicht vertreten gewesen.

Ein Gespräch hat unterdessen zwischen Fuchs und den Kritikern des Beschlusses stattgefunden. Unter anderem hat Rolf Hötker daran teilgenommen. Ausdrücklich betont das VdK-Mitglied, dass er und seine Mitstreiter fair behandelt worden seien. Der Kreis informiere sie über die Protokolle über alle Entwicklungen. In der Sache habe es allerdings keine Annäherung gegeben. Hötker: „Wir erkennen die Souveränität des Kreistages an und verstehen, dass die Verwaltung die Beschlüsse der Politik umsetzen muss. Das muss aber nicht heißen, dass wir die Entscheidungen einfach hinnehmen.“ Der Rückzug, und auch das wiederholte Hötker noch einmal, bedeute nicht, dass alle Türen zugeschlagen sind. Die Existenz eines Inklusionsbeirates sei unbestritten. In der Form, wie ihn der Kreis beschlossen habe, sei er allerdings ein „zahnloser Tiger“, forderte Hötker mehr Biss für die Behindertenvertreter. Vielleicht lasse sich die Politik ja noch einmal umstimmen. Sein Vorschlag lautet: Probehalber ein Jahr Rederecht gestatten. Danach könne man ja sehen, ob, wie von Fraktionsvertretern befürchtet, tatsächlich Prinzipien der repräsentativen Demokratie verletzt werden.

Die Sitzung am Dienstag ist öffentlich.