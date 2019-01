Der Katholikentag in Münster liegt zwar schon einige Monate zurück, doch immer noch sind die Erinnerungen an die zahlreichen Aktionen, Begegnungen und Konzerte präsent. Für die kirchlichen Chöre des Bistums Münster waren vor allem der Gottesdienst am Himmelfahrtstag vor dem Schloss und das Begegnungskonzert am gleichen Tag auf dem Domplatz die „Highlights“. Die Musik soll noch fast ein Jahr nach Ende des Katholikentags nachklingen: Am 25. Mai (Samstag) in Rheine. Im Schatten der Basilika St. Antonius gibt es ab 13 Uhr ein Programm mit Musik, Proben, Kaffee und Kuchen, Orgelkonzert und einer Führung. Ein Gottesdienst um 18 Uhr beschließt das Treffen. Ulrich Grimpe (kl. Bild), Leiter des Referats Kirchenmusik im Bistum Münster, wird die Proben und den Gottesdienst musikalisch leiten. Gesungen werden Lieder aus dem Chorbuch sowie der „Psalm 100“ aus der Feder von Regionalkantor Andreas Wermeling.

Zum Thema Chöre und Chorsänger, die teilnehmen möchten, können sich per Mail an andreas@andreaswermeling.de mit der Anzahl der Sänger (und deren Verteilung auf die Chorstimmen) sowie den Kontaktdaten des Verantwortlichen bis Mitte Februar anmelden. Chöre, die noch Chorhefte des Katholikentags nachbestellen möchten, wenden sich an das Referat Kirchenmusik des Generalvikariats in Münster. ...