„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ ist ein Förderprogramm überschrieben, das die Landesregierung im vergangenen Sommer aufgelegt hat. Damit ist unter anderem die Möglichkeit für die Kreise und die kreisangehörigen Kommunen in NRW verbunden, einen mit insgesamt 10 000 beziehungsweise 5000 Euro dotierten Heimat-Preis auszuloben. Das Preisgeld stiftet das Land. Die Kosten für die Preisverleihung (vom Kreis Steinfurt auf etwa 2000 Euro geschätzt) tragen die Auslober.

Der Kreistag hat beschlossen, dieses Angebot anzunehmen. Die Kreisverwaltung ist dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Die Ausschreibung soll im Frühsommer veröffentlicht und der Preis dann in der zweiten Jahreshälfte vergeben werden, erklärt Kristina Dröge vom Kreiskulturamt.

Kriterien, nach denen der Heimat-Preis verliehen werden soll, sind in einer Broschüre beschrieben, die das Land zu dem Förderprogramm herausgegeben hat. Als preiswürdig gilt ehrenamtliches Engagement in Projekten oder Initiativen, die dazu beitragen, dass Traditionen, Brauchtum, regionales Erbe bewahrt und lokale Identität sowie die Verwurzelung der Menschen im Kreis Steinfurt gestärkt werden. Es soll, wie es in der Broschüre heißt, von den Projekten „Strahlkraft für die Menschen der Kommune und darüber hinaus“ ausgehen.

Vorgeschlagen werden können Einzelpersonen oder Gruppen. Es soll auch möglich sein, seinen Hut als Eigenbewerber in den Ring zu werfen. Über die Preisvergabe soll eine noch zu bildende Fachkommission entscheiden. Sie soll mit dem Landrat, Kreistagspolitikern und natürlich Vertretern des Kreisheimatbundes besetzt werden. Das Preisgeld, so lautet der Beschluss, wird mit 5000, 3000 und 2000 Euro für die ersten drei Preisträger gestaffelt.

Christoph Borgert (CDU), Vorsitzender des Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Kreises, bewertete den Preis als „eine tolle Bereicherung für die Kulturförderung“. Klargestellt wurde in diesem Zusammenhang, dass der Brauchtumspreis, den der Kreis Steinfurt seit vielen Jahren vergibt, in seiner Form und Ausrichtung erhalten bleibt. Christoph Boll (UWG) gab zu bedenken, dass die Förderung auf fünf Jahre begrenzt ist. Danach müsse neu entschieden werden, was mit dem Preis geschieht, wenn keine Landesmittel mehr fließen.