Nach dem für die Veranstalter erfolgreichen Start ihrer Fachtagungen zur medizinischen Versorgung, Schulpolitik, Inneren Sicherheit und zum Thema Forschung mit fast 1000 Besuchern im vergangenen Jahr setzt der CDU-Kreisverband Steinfurt die Reihe im neuen Jahr fort. „Europa – Chancen für Deutschland, für NRW und für das Münsterland!“ ist der Abend am 31. Januar (Donnerstag) ab 18.30 Uhr in Lütkemeyers Gasthof in Hörstel-Dreierwalde überschrieben.

Der Europaabgeordnete für das Münsterland, Dr. Markus Pieper, wird zu Beginn über „Europe – together – Für ein starkes Europa“ sprechen. Die Bedeutung Europas für die Wirtschaft im Münsterland will Dr. Fritz Jaeckel, Hautgeschäftsführer der IHK Nordwestfalen erläutern. Aus Düsseldorf kommt Oliver Krauß. „NRW im Herzen Europas“ ist das Thema des europapolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion. Schließlich soll Christoph Almering, Geschäftsführer der Euregio, darstellen, was die EU für den Kreis Steinfurt bedeutet.

Anschließend soll es ausreichend Möglichkeiten zur Diskussion geben. Alle Bürger sind willkommen.