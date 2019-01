Fast zwei Wochen ist es her – Neujahr! Der Tag, an dem viele Menschen gute Vorsätze fassen. Endlich ein paar überflüssige Pfunde loswerden, das steht traditionell immer weit oben auf der Liste. „Im Kreis Steinfurt scheint das nicht so gut zu klappen“, sagt Stefanie Weier von der Krankenkasse IKK classic. Sie hat sich die Ergebnisse der letzten Mikrozensusbefragung näher angeschaut. „2017 waren 53,6 Prozent aller über 18-jährigen Einwohner im Kreis übergewichtig, 2005 waren es dagegen nur 46,7 Prozent“, sagt sie. Bei den einzelnen Geschlechtern sieht es folgendermaßen aus: Die Zahl der übergewichtigen Männer über 18 Jahren zwischen 2005 und 2017 stieg von 56,9 auf 66 Prozent, die Zahl der übergewichtigen Frauen von 36,6 auf 41 Prozent. Zum Vergleich: Im gesamten Bundesland stieg hingegen die Zahl der Übergewichtigen von 2005 bis 2017 von 49,4 Prozent auf 53,4 Prozent.Die Hauptursachen sind bekannt: Mangelnde Bewegung und falsche Ernährung. Ganz gefährlich sind die Folge- und Begleitkrankheiten wie Bluthochdruck, koronare Herzkrankheiten und Diabetes. Als übergewichtig gelten Menschen ab einem Body-Mass-Index von 25, ab 30 spricht man von Adipositas. Danach gilt ein 1,80 Meter großer Mann ab 81 Kilogramm als übergewichtig und ab 97 Kilogramm als stark übergewichtig.