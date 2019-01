Von einer hohen Qualität der Bewerbungen war Landrat Dr. Klaus Effing zur Eröffnung der Sitzung der Jury beeindruckt, die jetzt die Sieger des Bürgerpreises Demografie 2018/2019 ausgewählt wählt hat. Gesucht waren diesmal die besten Ideen und Projekte, die schwierige Themen und Lebenssituationen aus der Tabuzone holen, öffentlich machen und Hilfsangebote schaffen.

Aus insgesamt 23 Beiträgen aus dem gesamten Steinfurter Kreisgebiet haben Ulrich Weßeler, Vorstandsmitglied der VR-Bank Kreis Steinfurt eG und Sprecher der Volksbanken im Kreis, Andreas Hartmann, Vorstandsmitglied der Volksbank Greven und stellvertretender Sprecher der Volksbanken im Kreis, Bernhard Mülbrecht, langjähriger Leiter des Hauses der Wohnungslosenhilfe Münster, sowie der Landrat sechs Preisträger ermittelt. Die festliche, öffentliche Auszeichnung der Preisträger findet am 4. Februar (Montag) um 18.30 Uhr in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten statt. Gesponsert wird der Preis von den Volksbanken im Kreis Steinfurt. Organisiert wird er im Rahmen des Kreisentwicklungsprozesses von Bettina Alt und Kirsten Weßling (beide Stabsstelle Landrat).