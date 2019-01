Es mangelt nicht an Themen

Mit reichlich Motivation und großem Ansporn, Menschen mit Behinderungen ein Stimme zu geben, hat der neue Inklusionsbeirat im Kreis Steinfurt seine Arbeit aufgenommen. Nach einem ersten Kennenlernen im Dezember ist am Dienstag im Kreishaus ein Vorstand gewählt und sind erste Absprachen getroffen worden, wie und wo die ersten Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Deutlich wurde, dass es weder an Themen noch an der Bereitschaft, Verantwortung und Ämter zu übernehmen, mangelt.

Den Vorsitz hat der 38-jährige Dirk Winter aus Rheine übernommen. Anke Ebel aus Steinfurt und Michael Bründer aus Metelen bilden das Stellvertreter-Duo. Walburga Halbrügge-Schneider (Altenberge) und Tanja Höcker (Emsdetten) wurden zu Schriftführerinnen gewählt. Roman von Janta Lipinski (Altenberge) sowie Jürgen Perick (Steinfurt) sollen den Beirat in der Gesundheits- und Pflegekonferenz des Kreises vertreten.

Erwähnt werden muss, dass nicht alle 24 Städte und Gemeinden des Kreises in dieser Sitzung vertreten waren – darunter auch Kommunen, die ihr Fernbleiben mit zu geringen Mitsprachemöglichkeiten der Mitglieder bei politischen Entscheidungen begründet hatten (wir berichteten). Ein Punkt, den sowohl Landrat Dr. Klaus Effing als auch Sozialdezernent Tilman Fuchs bedauerten. Obwohl die nach langen Diskussionen verabschiedete Geschäftsordnung dem Inklusionsbeirat weder Stimm- noch Rederecht in den Ausschüssen gestattet, war Effing froh, dass der Beirat überhaupt gegründet worden ist und seine Arbeit aufgenommen hat. Der Landrat zollte den Frauen und Männern Respekt für ihre Bereitschaft, den Kreis auch aus Sicht von Menschen mit Handicaps voranzubringen. Tilman Fuchs war durchaus zuversichtlich, dass die Runde noch größer wird: „Da kann sich noch was tun. Die Tür steht offen.“

Dirk Winter verhehlte wiederum nicht, dass es seiner Meinung nach eine Fehlentscheidung war, den Behindertenvertretern keine unmittelbaren Mitbestimmungsrechte einzuräumen. Aber vielleicht lasse sich in dieser Hinsicht noch etwas bewegen – und möglicherweise auch die Geschäftsordnung weiterentwicklen. Winter: „Wir wollen zeigen, dass wir konstruktiv mitentscheiden können und wollen.“ Und dazu müsse man auch denjenigen auf den Zahn fühlen, die ein verbrieftes Mitspracherecht abgelehnt hätten. Ziel müsse es zunächst sein, Kontakt aufzunehmen und gegenseitiges Vertrauen zu bilden.

Das soll beispielsweise bei einem Austausch mit den Fraktionsspitzen geschehen. Der Vorstand will sich auch den Vorsitzenden der Fachausschüsse vorstellen. Immerhin sind diese berechtigt, Sitzungen zu unterbrechen, um Betroffenen die Gelegenheit zu geben, ihre Positionen zu erläutern.

Der Beirat müsse Präsenz zeigen, appellierte Winter an seine Mitstreiter, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um sich mit Argumenten einzubringen. Die Kompetenz, das Wissen und die Erfahrungen der Behindertenvertreter seien groß und wertvoll.

Ob Gesundheit, Rehabilitation, Pflege, Sport, Bildung, behindertengerechtes Wohnen, barrierefreies Bauen, Kultur oder Tourismus – schnell wurde deutlich, wie Inklusion und Teilhabe mit nahezu allen Entwicklungen in der Region verbunden sind. Winter erklärte: „Der Kreis ist in vielen Dingen schon weit vorne. Aber es gibt noch jede Menge Handlungsbedarf.“ Sein Ziel sei es, die Dinge gemeinsam zu erarbeiten.