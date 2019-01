750 000 Euro stellt die Landesregierung in einer ersten Förderphase für Häuser wie Bibliotheken, Volkshochschulen oder zentrale Orte zur Verfügung, in denen es Raum für kulturelle Veranstaltungen, der Vernetzung und für Begegnungen mit Literatur, Musik, Theater und Tanz gibt. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu einem gelingenden Miteinander“, erklären Schulze Föcking und Stullich in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, die „Dritten Orte“ zu regionalen Ankerpunkten auszubauen.

Das Programm hat eine Laufzeit bis 2023. Die Bewerbungsphase endet am 30. April. Eine Fachjury entscheidet über die Förderungen. Voraussetzung ist die Kooperation mit weiteren Einrichtungen, Vereinen oder Initiativen, um gemeinsam die Entwicklung beziehungsweise Weiterentwicklung eines „Dritten Ortes“ für die Region voranzubringen. „Dabei können innovative und experimentelle Begegnungsstätten konzeptioniert und ausgebaut werden, die eine ganze Region beleben können“, so Stullich. Projektträger würden hierfür vom Land beraten.