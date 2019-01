Als der Kreis Steinfurt 2011 mit seinen beiden Leader-Regionen Steinfurter und Tecklenburger Land das Land Nordrhein-Westfalen auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten hat, sollten die Messebesucher auch die kulinarische Seite des Münsterlandes kennenlernen: Die Idee der Münsterland Botschaft, einer kreativen Präsentbox gefüllt mit regionalen Lebensmitteln, war geboren.

Mittlerweile ist sie, davon sind die Macher überzeugt, zu einer Visitenkarte des Kreises Steinfurt geworden. Sie soll auch über die Landesgrenzen hinaus den guten Geschmack des Münsterlandes transportieren.

Neben regionalen Leckereien wie Pumpernickel, Bierknackern, Leberwurst, Knabbergebäck, Westfälischen Burgentalern, Kaffee, Fruchtaufstrich, Apfelsaft und Bio-Apfel-Chips von Produzenten aus der Region steuern die Ledder Werkstätten aus Tecklenburg mit Kerzen, hergestellt von Menschen mit Behinderung, ein Produkt aus dem Kunsthandwerk bei.

Mit der Erzeugung und Vermarktung regionaler Produkte bleibt eine hohe Wertschöpfung bei Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand der Region, fügt der Kreis Steinfurt an. So leiste die Münsterland Botschaft, die sich beispielsweise als Geschenk für Unternehmen, Vereine und Privatpersonen eigne, außerdem einen Beitrag zum Umwelt-, Klima- und Artenschutz sowie zur Biodiversität.

Gepackt und vertrieben werden die Münsterland Botschaften vom Denkmalpflege-Werkhof in Steinfurt-Hollich. Damit hat die Präsentbox zusätzlich eine soziale Komponente, denn der Werkhof bietet Langzeitarbeitslosen mit geringer Qualifikation oder anderen Vermittlungshemmnissen die Chance, unter arbeitsmarktähnlichen Bedingungen beschäftigt zu sein. Ziel ist es, die Arbeits- und Sozialkompetenzen der Menschen zu schulen und sie wieder in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln.

Auch für ein so erfolgreiches Produkt wie die Münsterland Botschaft war sechs Jahre nach dem Start die Zeit reif für eine Modernisierung. Der Denkmalpflege-Werkhof sowie das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und die Grafikabteilung des Kreises Steinfurt haben das Design überarbeitet und, so hoffen alle Beteiligten, noch attraktiver gemacht. Auch die Wünsche der Kunden seien berücksichtigt worden. Im neuen modernen Gewand ist die Box nun noch westfälischer. Sie spricht sogar jetzt Platt! Zu jeder Kiste gehört eine Postkarte mit einem Spruch in plattdeutscher Sprache.