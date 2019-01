Aufgrund von Schneefall und Glatteis haben sich am Freitag zwölf Verkehrsunfälle im Kreis Steinfurt ereignet. Wie die Kreispolizeibehörde mitteilt, lag der Unfallschwerpunkt im westlichen Teil der Region. Glücklicherweise ist es bei Blechschäden geblieben. Insgesamt, so heißt es in dem Bericht weiter, gab es vier Menschen, die leicht verletzt wurden.

In Rheine ist am frühen Morgen eine Fahrradfahrerin auf dem Weg in die Innenstadt auf glatter Straße gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Ebenfalls in Rheine ist eine Autofahrerin auf der Neuenkirchener Straße, kurz hinter dem Ortsausgang auf der Auffahrt zur B 70, ins Schleudern geraten und nach rechts von der Straße abgekommen. Die Fahrerin sowie ihre Beifahrerin haben nach Polizeiangaben einen Schock erlitten.

In Nordwalde und Altenberge sind ein Kleintransporter beziehungsweise ein Lkw wegen der Glätte in den Graben gerutscht. Auch dort sind beide Fahrer leicht verletzt worden.