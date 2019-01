Extra-Kaufkraft im Kreis Steinfurt

Der Mindestlohn steigt ab diesem Monat um 35 Cent auf jetzt 9,19 Euro pro Stunde – und mit ihm der Verdienst von 7330 Menschen im Kreis Steinfurt. So viele Beschäftigte arbeiten dort derzeit zum gesetzlichen Lohn-Minimum. Auch die Wirtschaft im Kreis profitiert: Die Kaufkraft wächst durch das Mindestlohn-Plus in diesem Jahr um rund 1,7 Millionen Euro. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover hervor. Es hat die Auswirkungen der Mindestlohn-Entwicklung regional untersucht.

„Fast jeder Euro, den Mindestlohn-Beschäftigte am Monatsende extra haben, fließt in den Konsum. Und einen Großteil davon geben sie vor Ort aus“, bezieht sich Helge Adolphs von der NGG-Region Münsterland auf die Ergebnisse der Erhebung. Für den Gewerkschafter ist der gesetzliche Mindestlohn allerdings auch nach der aktuellen Erhöhung zu niedrig: „Selbst für eine Vollzeitkraft ist es extrem schwer, mit dem Mindestlohn klarzukommen. Gerade dann, wenn auch noch Kinder im Haushalt leben. Und bei steigenden Mieten sowieso.“ Die NGG fordert deshalb ein deutlich stärkeres Mindestlohn-Plus. Erst in einer Größenordnung von mehr als zwölf Euro pro Stunde werde die Lohnuntergrenze „langsam armutsfest“.

Adolphs sieht bei den Löhnen „Luft nach oben“ – und die Arbeitgeber in der Pflicht. Messlatte sei nicht der Mindest-, sondern der Tariflohn. Adolphs prangert die zunehmende Tarifflucht als Hauptgrund dafür an, „dass seit Jahren viel zu viele Menschen im Niedriglohnsektor gefangen sind“ und fordert die Unternehmen auf, sich zu Tarifverträgen zu bekennen. Dort seien meist deutlich höhere Löhne, auch in den unteren Lohngruppen, vereinbart.

Der Gewerkschafter kritisiert scharf, dass der gesetzliche Anspruch zu wenig kontrolliert werde, weil die Finanzkontrolle Schwarzarbeit nach wie vor nicht ausreichend personell ausgestattet sei. „Es gibt viel zu viele Schlupflöcher: Arbeitszeiten werden nicht korrekt erfasst oder Überstunden nicht bezahlt. Der Gewerkschafter rät den Beschäftigten ihre Januar-Lohnabrechnung genau zu kontrollieren.

Bei seiner Einführung 2015 lag der gesetzliche Mindestlohn bei 8,50 Euro pro Stunde. Nach dem Gesetz steigt er alle zwei Jahre. Wie hoch das Plus ist, hängt insbesondere von der Entwicklung der Tarifverdienste ab.

Grundsätzlich bezweifeln Kritiker, dass der Mindestlohn tatsächlich Armut bekämpft. Alleinerziehende und Familien müssten unter Umständen trotzdem weiter staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Es sei außerdem zu befürchten, dass je nach Höhe des Mindestlohns negative Effekte auf dem Arbeitsmarkt auftreten und Niedriglohnjobs wegfallen. So gesehen sei der Mindestlohn ein Jobkiller. Außerdem würde Mindestlohn in den meisten Fällen sofort auf den Preis umgelegt, selbst wenn die Firmen nicht von einer Erhöhung betroffen seien. Heißt: Real hätten die Arbeitnehmer weniger in der Tasche, weil die Preise steigen.