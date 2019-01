Das zdi-Zentrum Kreis Steinfurt wird weiterhin in der Lage sein, die MINT-Förderung in der Region voranzutreiben. Dank einer 50-prozentigen Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) von rund 120 000 Euro kann das bereits bestehende Angebot (Gesamtvolumen fast 240 000 Euro) sogar erweitert werden. Das teilt die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt (WESt) mit. Sie ist Trägerin des Zentrums.

Zdi steht für „Zukunft durch Innovation“ und unterstützt Unternehmen im Bereich der Nachwuchsarbeit in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwisschenschaft und Technik. „Neben etablierten Angeboten können wir in dieser Förderperiode neue Schwerpunkte setzen und unter anderem auch praxisbezogene Workshops für Lehrer in Unternehmen anbieten. Das ist wichtig, da die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen schließlich eine wichtige Instanz bei der Berufswahl ihrer Schülerschaft darstellen“, erklärt WESt-Geschäftsführerin Birgit Neyer. Diese und weitere Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren, bis Mai 2021, umgesetzt werden. Dafür stehe das zdi-Zentrum in enger Absprache mit den Unternehmen im Kreis Steinfurt, um deren Bedarfe optimal zu decken.

Wie es nach dem Förderzeitraum weitergeht, ist noch offen. Neyer hält die Aufgabe jedoch für so wichtig, dass sie diese Aufgabe auch unabhängig einer Förderung, möglicherweise mit einem eigenen Programm, fortsetzen will.