Die Online-Abstimmung, welches Thema für den Fotokalender des Kreises Steinfurt 2020 umgesetzt werden soll, ist beendet. Von den 177 Teilnehmern haben 39 Prozent für „Ems | Aa | Vechte – Flüsse im Kreis Steinfurt“ gestimmt, dicht gefolgt von „Sagen und Märchen im Kreis Steinfurt“ (32) und „Wetter und Unwetter im Kreis Steinfurt“ (29 Prozent). Das Kalender-Team ruft nun die Fotografen auf, die Fließgewässer im Kreis kreativ in den Fokus zu nehmen. Bis Ende August 2019 kann jeder Teilnehmer wieder bis zu vier digitale Fotos im Querformat (jeweils mindestens 1,5 MB) samt Name und vollständiger Anschrift per E-Mail an fotowettbewerb@kreis-steinfurt.de einreichen. Darüber hinaus ist eine genaue Beschriftung der Motive besonders wichtig. Es muss deutlich werden, wo das Bild gemacht wurde und was zu sehen ist. Zur Gewissheit, dass die Bilder eingegangen sind, bekommt jeder eine automatische Eingangsbestätigung. Besonders gut gelungene Beiträge werden in einer Ausstellung im Kreishaus zu sehen sein. Die schönsten Aufnahmen schmücken außerdem die Blätter des Fotokalenders 2020. Weitere Infos online.