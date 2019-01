Wie so oft in den Stücken der Kulturpreisträgerin geht es um Freundschaft und Zuneigung, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten, um Hilfe und Rücksicht. Frau Pfefferminz bekommt Besuch. Zunächst vom Eichhörnchen, das keine Nüsse mehr findet und stattdessen Steine verbuddelt. „Steingärten gibt es ja schon genug“, meint Frau Pfefferminz. Igel Stachelheinz von der „Stachelheinzzeitung“ schreibt also einen Artikel: „Stellt wenigstens ein paar Töpfe mit Blumen in Eure Steingärten!“ Also lädt Frau Pfefferminz Insekten ein, um etwas gegen den Blütenmangel zu unternehmen. Mit dabei sind auch vier Mäusekinder, die sich wiederum von ihrer Mama etwas vernachlässigt fühlen.

Premiere von „Frau Pfefferminz räumt auf“ ist am Sonntag (27. Januar) um 15 Uhr im „Klitzeklein“, Eingang Mesumer Straße 5. Weitere Aufführungen folgen jeweils sonntags am 3. und 10. Februar. Anmeldung unter ✆ 0 59 73/90 22 88. Die Karten liegen dann am Eingang aus.