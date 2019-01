Rückblick auf das Kunstjahr 2018 im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel: Am Samstag (26. Januar) beginnt um 17 Uhr die Finissage der Projekte, die im vergangenen Jahr im Rahmen des Projektstipendiums KunstKommunikation umgesetzt worden sind. Mit sehr unterschiedlichen Themen, Aktionen und Medien haben die Künstlerin Simone Zaugg sowie Axel Schweppe und Wolfgang Stamm als „sculpturetones“ und der Aktionskünstler Brandstifter einen neuen Blick auf die Region ermöglicht.

Mit der Schließung des Bergwerks der RAG in Ibbenbüren ist in der Region eine Ära zu Ende gegangen. Wie sieht ein künstlerischer Blick auf den Moment des Übergangs vor und nach der Stilllegung des Bergwerks in Ibbenbüren aus? Die Schweizer Künstlerin Simone Zaugg hat dieses Ereignis im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst während des Projektstipendiums KunstKommunikation künstlerisch begleitet. Zum Schichtende hat Zaugg einen Film über das Bergwerk, die Menschen, die Maschinen, die Arbeit produziert, indem sie das Publikum in die Tiefen, in die Geschichte des Bergbaus, aber auch in die Zukunft schauen lässt. Es geht dabei nicht um die Stilllegung des Bergwerks Ibbenbüren und das Verschwinden einer ganzen Berufsgruppe, sondern darum, ein Gedächtnis, eine Begegnung und eine Perspektive zu schaffen. Der Kunst-Film „Minenspiel“ wird am kommenden Samstag zum ersten Mal gezeigt.

Axel Schweppe und Wolfgang Stamm (sculpturetones) haben sich auf klangliche Spurensuche in der Region begeben und tönende Alltagsgegenstände gesammelt. Auch die Bürger waren aufgerufen, klingende Gegenstände abzugeben. Mit einem fulminanten Konzert stellen die „sculpturetones“ nun bei der Finissage die „Klangbilder Gravenhorst“ vor. Die Teilnehmer, so heißt es in der Terminankündigung, dürfen gespannt sein, wie ihre Alltagsgegenstände klingen, die sie für das Projekt zur Verfügung gestellt haben.

Aktionskünstler Brandstifter war auf Schulhöfen, Parkplätzen und Straßen im gesamten Kreis Steinfurt unterwegs, um dort zurückgelassene Zettel, als Botschaften der Straße, zu sammeln. Mit Unterstützung vieler Schüler der Gesamtschule Hörstel erstellte er daraus die „Asphaltbibliotheque Gravenhorst“, die er in einem Katalog zusammengefasst hat – ebenfalls zu sehen am Samstag im Kunsthaus Kloster Gravenhorst.