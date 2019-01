Wohnortnah, kostenlos und unabhängig

Das Netz, das die Verbraucherzentrale NRW in Kooperation mit dem Kreis Steinfurt gespannt hat, um Bürgern zu helfen, sparsamer und effizienter mit Energie umzugehen, ist noch engmaschiger geworden. Seit dem Jahreswechsel gehören nun auch die Rathäuser in der Stadt Hörstel und in der Gemeinde Westerkappeln zu den Anlaufstellen, an denen private Haushalte Antworten auf alle Fragen bekommen, die sie im Zusammenhang mit Energiesparmöglichkeiten rund um die eigenen vier Wände haben.

Foto: Drunkenmölles

Seit der Öffnung der Verbraucherzentrale vor 40 Jahren gibt es in Rheine eine Energieberatung, verwies die Leiterin Margret Esters-Gardeweg am Donnerstag im Verlauf einer Pressekonferenz auf die lange Erfahrung, die die Energiesparprofis in diesem Bereich besitzen. Mit dem Aufbau von sieben Beratungsstützpunkten in den Verwaltungen in Greven, Lengerich, Ibbenbüren, Ochtrup und Steinfurt konnte das Angebot im Laufe der Zeit ausgebaut und lokaler werden. Die Attraktivität dieser Dienstleistung sei auf die wohnortnahe, unabhängige und individuelle Beratung zurückzuführen, erklärte Hans-Josef Schulte. „Das hat sich zu einer echten Erfolgsstory entwickelt“, ist der Umweltschutzbeauftragte der Stadt Ibbenbüren überzeugt. Hinzu kommt, fügte Katharina Koßmann, Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale, in diesem Zusammenhang an, dass das Bundeswirtschaftsministerium eine weitere Förderung bewilligt hat. Die stationäre Beratung ist kostenlos. Wer darüber hinaus Gebäude-, Heiz-, Solarwärme- oder Detail-Checks vereinbaren möchte, wird mit lediglich kleinem Geld an den Kosten beteiligt.

Hans-Jürgen Janning, Energieberater der Verbraucherzentrale, machte während des Treffens deutlich, wie breit das Beratungsangebot in der Region ist. Zum Themenspektrum gehören Heizungsanlagen, Nutzung erneuerbarer Energien, Warmwasserbereitung, Stromsparen, Energieausweis, Raumklima, Wärmeschutz bei Alt- und Neubauten und, und, und. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich auch Infos darüber, wo es für die unterschiedlichen Vorhaben eine Förderung vom Staat gibt.

Die Energieberater haben, erklären die Anbieter, meist drei Ziele im Blick: die Bausubstanz erhalten, Wohnkomfort steigern und Energieverbrauch senken. Durch eine intelligente Kombination verschiedener Maßnahmen ließen sich Kosten, Nutzen und Spareffekte optimieren. Gewinn lasse sich auf diese Weise gleich in doppelter Hinsicht erzielen, waren sich die Vertreter der Verbraucherzentrale und der Städte und Gemeinden einig: Profitieren könne nicht nur der Ratsuchende, sondern insbesondere auch der Umwelt- und Klimaschutz im Kreis Steinfurt.

Esters-Gardeweg abschließend: „Wir hoffen, dass die Energieberatung auch in den neuen Standorten gut angenommen wird.“ In Hörstel wird es vier, in Westerkappeln sechs Beratungstage in diesem Jahr geben.