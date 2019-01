Die Besucher erfahren bei „School’s out? Plane Deine Zukunft!“, welche schulischen Bildungswege es gibt und welche Abschlüsse erreicht werden können. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten einer schulischen Berufsausbildung vorgestellt. In dem Bereich reicht das Angebot vom Informationstechnischen Assistenten über die Sozialassistentin bis zur Erzieherin, schreiben die Veranstalter in der Terminankündigung.

Ab 2019 gibt es ein neues Angebot im Kreis Steinfurt. Die Ausbildung zum Erzieher/in wird es an den Berufskollegs in Steinfurt und Ibbenbüren als praxisintegrierte Ausbildung geben. Sie dauert drei Jahre und die künftigen Erzieher erhalten eine Ausbildungsvergütung.

Die Experten der Berufsberatung stehen ebenfalls für Gespräche zur Verfügung. Dort gibt es Beratung zur beruflichen Orientierung und Infos über aktuell offene Ausbildungsstellen, Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren.

Folgende Schulen beteiligen sich an der Ausstellung: Abendrealschule, Abendgymnasium Münster (Außenstelle Rheine), Hermann-Emanuel-Berufskolleg des Kreises Steinfurt (Emsdetten und Steinfurt), Comenius-Kolleg (Mettingen), Kaufmännische Schulen des Kreises Steinfurt (Rheine), Technische Schulen des Kreises Steinfurt (Steinfurt), Berufskolleg Rheine, Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt (Ibbenbüren), Private Handelsschule Middendorf (Rheine), Kaufmännische Schulen Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt (Ibbenbüren), Josef-Pieper Schule, (Rheine).