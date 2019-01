Kinderfeen helfen, Randzeiten abzudecken

Welche Möglichkeiten zur Unterstützung es neben den staatlichen Angeboten gibt, haben die Steinfurter Sozialdemokraten nun mit dem NRW-Landesverband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) erörtert. Dessen Vorstandsmitglied Antje Beierling berichtete von einem Modellprojekt in Essen, wo Betreuungszeiten jenseits normaler Angebote abgedeckt werden. Geschulte Ehrenamtliche besuchen als „Kinderfeen“ die Familien. Morgens bereiten sie das Frühstück zu, bringen die Kinder zur Kita oder Schule, abends schlüpfen sie bis zur Rückkehr des Elternteils in die Rolle eines Babysitters. Die Finanzierung hat die Stadt übernommen. „Nach aktuellen Berechnungen fließen für jeden investierten Euro je sechs Euro in die Gesellschaft zurück“, so Beierling. „Das ist ein wunderbares Beispiel für präventive Sozialpolitik“, erklärt Elisabeth Veldhues, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion. Vergleichbare Angebote, wie etwa den Oma-und-Opa-Hilfsdienst in Rheine, gebe es vereinzelt schon im Kreis Steinfurt. „Wir nehmen das Essener Projekt daher zum Anlass, auch im Kreis nach passgenauen Lösungen zu suchen“, so Veldhues abschließend.