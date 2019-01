Das Angebot ist so vielfältig wie die Aufgaben derjenigen, für die es bestimmt ist: Münsters Bischof Dr. Felix Genn hat zum einem „Tag der Pfarreiräte“ eingeladen. Er findet am 9. März (Samstag) von 9 bis 17 Uhr in der Domstadt statt. In der Halle Münsterland können sich die ehrenamtlichen Mitglieder der Pfarreiräte informieren, austauschen – sowie Ideen und Hilfen für ihr Gemeindeleben vor Ort mit nach Hause nehmen.

Wie das Bistum mitteilt, wird es an diesem Tag um die Entwicklung, Perspektiven und aktuellen Herausforderungen der Pfarreien gehen. Es soll Workshops über die Zukunft des freiwilligen Engagements, die Schöpfungsbewahrung und ökofaire Gemeinde, den Umgang mit Konflikten, über das Wagnis von Experimente sowie die Weiterentwicklung der Pastoralpläne geben. Den Inhalt vier weiterer Workshops legen die Teilnehmer zu Beginn des Tages selbst fest. Dabei kann auch über sexuellen Missbrauch in der Kirche und die Konsequenzen gesprochen werden.

Den ganzen Tag über ist zudem ein „Servicepoint“ als Anlaufstelle für Fragen und Anregungen besetzt. Außerdem ist ein musikalisches Begleitprogramm mit spirituellen Impulsen geplant. Anmeldungen sind bis zum 17. Februar ausschließlich online möglich.