Blick zurück nach vorn

Die Schweizer Künstlerin Simone Zaugg hat dort zum ersten Mal überhaupt ihren Kurzfilm „Minenspiel“ gezeigt. Er lässt die Zuschauer in die Tiefen und in die Geschichte des Bergbaus, aber auch in die Zukunft schauen.

Finissage und Filmpremiere „Minenspiel“ im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel 1/57 Impressionen von der Finissage KunstKommunikation 2018 und Filmpremiere „Minenspiel“ im Kloster Gravenhorst Foto: Simone Zaugg

Der Streifen stellt unter Beweis, welch hohen Stellenwert der Bergbau in Ibbenbüren besessen hat. Mit schnellen Schnitten und etwas längeren Passagen, nur mit Originaltönen und ohne Kommentar unterlegt, ließ der Kurzfilm Wehmut aufkommen und rief große emotionale Gefühle bei allen mittel- oder unmittelbar Beteiligten an der langen Konversionsphase hervor.

„Dass die Bergleute mir gegenüber, einer Frau, die aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt, so offenherzig gegenüberstanden, hätte ich nie gedacht“, bedankte sich Zaugg bei der Filmpremiere für das entgegengebrachte Vertrauen. „Chapeau! Toll, was sie aus den vielen Szenen gemacht haben“, lobte Jörg Buhren-Ortmann, Arbeitsdirektor der RAG Anthrazit Ibbenbüren, das Werk. Gerd Andersen, Leiterin des Kunsthauses, betonte, dass der Film kein Dokumentarfilm, sondern eine Komposition von Bildern über die Zeche, die Menschen, die Maschinen, die Arbeit und den tiefen Rhythmus des Bergbaus sei. „Es geht dabei nicht um die Stilllegung des Bergwerks Ibbenbüren und das Verschwinden einer ganzen Berufsgruppe, sondern darum, Gedächtnisbilder und Ausblicke auf die Veränderungen und die Zukunft zu schaffen“, erläuterte die Kuratorin.

Die Finissage wurde auch genutzt, um auf die Projekte, die im vergangenen Jahr im Rahmen des Projektstudiums „KunstKommunikation“ umgesetzt worden sind, zurückzublicken. Den Anfang machte der Aktionskünstler „Brandstifter“ alias Stefan Brand. Der Mainzer zeigte während seiner Präsentation, wie seine Collage aus abhandengekommenen Zetteln zustande gekommen ist. Der Aktionskünstler war mit einem Greifarm über Schulhöfe, Parkplätze und Straßen spaziert. Mit Unterstützung vieler Schüler der Gesamtschule Hörstel hat er daraus die „Asphaltbibliotheque Gravenhorst“ geschaffen, die er während der Finissage bereitwillig signierte.

Kreiskulturdezernent Tilman Fuchs unterstrich, dass für die Auswahl der Kunst-Stipendiaten die Beteiligung der Bevölkerung an den Kunstprojekten sei. „Sie sollen nicht nur Zuschauer, sondern Teil der Kunst werden und an unserer Kunst mitwirken. So wird die Kunst verständlich und begreifbar – nicht nur gezeigt, sondern mit allen Sinnen erlebt“, so Fuchs.

Nach einer halbstündigen Pause, in der die Gäste die Chance hatten, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, startete das Konzert des Duos „sculpturetones“. Axel Schweppe aus Köln und Wolfgang Stamm aus Wiesbaden hatten sich für ihre Aufführung vorher auf klangliche Spurensuche in der Region begeben und tönende Alltagsgegenstände gesammelt. „Viele Menschen haben an unseren Workshops teilgenommen und klingende Utensilien mitgebracht, die wir in unser Projekt integriert haben“, erläuterten Schweppe und Stamm. Noch vor dem Konzert erhielt das Duo ein Figurenensemble aus Ton. Mit Wasser gefüllt gibt es tiefe Töne abgab, sobald es geschwenkt wird.