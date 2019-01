Mehr als 200 Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren in den Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Steinfurt. Der Löwenanteil entfällt auf den Tiefbau und das Verlegen der Kabel. Der Kreis Steinfurt und die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf haben großes Interesse, Wertschöpfung in der Region zu halten. Aus diesem Grund sind die Tiefbauunternehmen und Telekommunikationsanbieter aus der Region eingeladen, am Donnerstag (31. Januar) ab 13 Uhr nach Emsdetten in Stroetmanns Fabrik, Friedrichstraße 2, zu kommen.

„Beim Ausbau stehen wir im Wettbewerb mit anderen Regionen. Durch das Bundesförderprogramm bemühen sich zeitgleich viele Kreise in Deutschland um den Glasfaserausbau im Außenbereich. Wir haben bei den aktuellen Ausschreibungen bereits Angebote, die für die Fertigstellung vier Jahre vorsehen“, erklärt Ingmar Ebhardt, Breitbandkoordinator bei der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (WESt), die aktuelle Situation. Der Markt für den Glasfaserausbau sei für etablierte Tiefbauer, aber auch für potenzielle Neueinsteiger hoch attraktiv, so Ebhardt in einer Pressemitteilung des Kreises.

Bei dem Austausch in Emsdetten geht es unter anderem um die Anforderungen und die Förderung des Bundes als Projektträger, die Anforderungen der Telekommunikationsanbieter, die technischen Entwicklungen in der Verlegetechnik, oder aktuelle Projekte in der Region. Vorträge von Experten des Bundes, der Anbieter und der Zulieferer sowie eine Ausstellung von Telekommunikationsanbietern und Komponentenherstellern runden die Informationsveranstaltung ab.