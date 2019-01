Auf der NRW-Delegiertenversammlung der CDU ist der Europaabgeordnete Markus Pieper aus dem Kreis Steinfurt auf den Listenplatz 2 für die Europawahl am 26. Mai gewählt worden. Mit dieser Spitzenposition sei die Arbeit von Pieper in den vergangenen zehn Jahr im Europaparlament gewürdigt worden, so die Union. Pieper ist dort Sprecher für den Bereich Mittelstand und parlamentarischer Geschäftsführer in der EVP-Fraktion. Am Donnerstag (31. Januar) wird Pieper mit anderen Funktionsträgern seine Ziele auf einer Fachtagung der CDU im Gasthof Lütkemeyer in Hörstel-Dreierwalde vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Anmeldung ist noch möglich in der CDU-Kreisgeschäftsstelle, ✆ 0 59 71/5 00 44.