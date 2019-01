Mit Multiplikatoreneffekt

Einer der vielen Betriebe im Kreis, die bereits die Kraft der Sonne nutzen, ist die Krass + Wissing GmbH. Das Firmengebäude liegt zwischen Borghorst und Nordwalde. 2002 ist das Textilunternehmen in den aufgrund seiner Form auch als „Steinfurter Ei“ bezeichneten Neubau umgezogen. Er ist in Teilen auch an andere Unternehmen untervermietet. Mit besonderen Arbeits- und Lärmschutzmaßnahmen, natürlicher Arbeitsplatzbeleuchtung und Klimatisierung, individuellen Büroarbeitsplätzen, einem speziellen Licht- und Farbkonzept der Produktionshalle und lichtdurchfluteten Pausen- und Kommunikationsbereichen hat das Unternehmen mit dem Firmengebäude Arbeitsschutz, Umweltverträglichkeit, Energieeinsparung, niedrige Investitions- und Betriebskosten und Zukunftsfähigkeit kombiniert.

„Als wir im Jahr 2000 unser Projekt ,Steinfurter Ei’ planten, waren Solarenergie zur Stromerzeugung und die Tageslichtnutzung Teil unseres Gesamtkonzeptes, dem der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen zu Grunde liegt. Die Süd-Ausrichtung des Gebäudes haben wir daher von Beginn an bei der Planung berücksichtigt“, erklärt Geschäftsführer Peter-Paul Krass.

Aufgrund der hohen Investitionen in den Neubau dauerte es allerdings noch bis 2009, bis für das Unternehmen die richtige Zeit gekommen war, um das Konzept auch in Sachen Nachhaltigkeit weiter fortzuführen. „Vor neun Jahren haben wir dann eine Einspeiseanlage mit einer Leistung von 281 Kilowatt Peak auf dem Dach unserer Firmenzentrale installiert. Die Anlage hat sich bereits im Jahr 2016 bezahlt gemacht und rechnet sich“, freut sich Peter-Paul Krass über die positive Entwicklung. So war es für das Unternehmen nach den guten Erfahrungen nur konsequent, 2014 zusätzlich eine 159-Kilowatt-Peak-Eigenverbrauchsanlage zu anzubringen, wie der Geschäftsführer erläutert: „Derzeit deckt diese Anlage zirka 50 Prozent unseres Stromverbrauches.“

Die beiden Photovoltaikanlagen und die acht Ladepunkte für Elektroautos vor dem Firmengebäude haben nicht nur bei Besuchern, sondern auch beim Geschäftsführer und der Belegschaft selbst Eindruck hinterlassen. „Unsere Mitarbeiter haben sich bei uns informiert und einige haben daraufhin – so wie ich selbst auch – bei sich zu Hause ebenfalls eine PV-Anlage anbringen lassen. Wir sind keine Weltverbesserer. Wir versuchen, bei uns anzufangen“, erklärt Krass.

Auf diese Multiplikatoren-Effekte zählt auch der Verein „energieland2050“, um das große Ziel der Energieautarkie bis 2050 zu erreichen.