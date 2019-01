Darzustellen, wie lebendig, grün, spannend und vielfältig der Kreis Steinfurt ist, das ist Ziel des Projekts „100 Fotos – Fotodokumentation über den Kreis Steinfurt“. Es wird vom Medienzentrum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Kooperation mit dem Kreis Steinfurt durchgeführt. In den nächsten zwei Jahren rückt der Fotograf des LWL-Medienzentrums, Stephan Sagurna (l.), ausgewählte Motive im Kreis in den Fokus seiner Kamera. Sie sollen anschließend in einer Wanderausstellung präsentiert werden.Landrat Dr. Klaus Effing (2v.l.) hat LWL-Direktor Matthias Löb (Mitte) jetzt die Liste mit 100 Fotomotiven aus dem Kreis aus den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales, Natur, Industrie und Infrastruktur überreicht. Sie ist von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der Kreisverwaltung zusammengestellt worden. „Der Kreis Steinfurt stellt für unsere landeskundliche Dokumentation durch seine Größe und Vielfalt eine besondere Herausforderung dar. Ich bin mir sicher, dass es gelingen wird, diese Vielfalt auf innovative Weise darzustellen“, erklärte Löb. Die regionalen Fotodokumentationen des LWL-Medienzentrums haben eine lange Tradition. Neu ist der Umfang des Projekts im flächenmäßig zweitgrößten NRW-Kreis. „Die fotografischen Herausforderungen liegen eindeutig im Motiv-Mix. Alle Motive zum breit gefächerten Themenspektrum stehen gleichberechtigt nebeneinander. In diesem Projekt wird es keine Motivhierarchien geben, und immer wird der Mensch im Mittelpunkt stehen“, erklärt Stephan Sagurna. Mit auf dem Bild auch Kreis-Dezernent Tilman Fuchs (2.v.r.) und Dr. Hermann-Josef Höper (r.), Produktionsleiter LWL-Medienzentrum für Westfalen.