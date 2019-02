Teamspirit sorgt für Erfolg im Beruf

Wenn Ex-Zehnkämpfer Frank Busemann auf der Gästeliste steht, dann geht es oft um Sport und seine Bedeutung. Um sportliche Leistungen und Teamgeist der etwas anderen Art, ist es beim Besuch des ehemaligen Leistungssportlers und Vize-Olympiasiegers am Donnerstagabend in der Stadthalle Rheine gegangen. Dort haben 334 junge Frauen und Männer aus insgesamt 17 Handwerksberufen auf Einladung der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf den Abschluss ihrer Gesellenprüfung gefeiert. „Sie mussten zu wichtigen Prüfungen antreten und die erste große Hürde auf Ihrem Berufsweg meistern“, bescheinigte Heinz-Bernd Lohmann den neuen Gesellen. Der Kreishandwerksmeister sprach die Absolventen ganz offiziell von den Bindungen des Lehrverhältnisses im Handwerk frei.

Dass Sport und Handwerk einiges verbindet, wurde im lockeren Austausch zwischen Frank Busemann und KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner deutlich. Sehr persönlich schilderte der ehemalige Leistungssportler, wie er immer wieder an seine körperlichen Grenzen – und darüber hinaus – gegangen ist. Er ermunterte seine Zuhörer, auch im Berufsleben die eigenen roten Linien auszuloten und diese ab und an zu überschreiten. Den Wert einer dualen Ausbildung wusste der gelernte Bankkaufmann als Profisportler stets zu schätzen. „Das gab Gewissheit. Ich wusste, dass ich immer wieder zurück kann.“ Und er appellierte an die Zuhörer, etwas zu wagen: „Nur, wenn ich etwas ausprobiere, weiß ich, wie es ist.“

Freisprechung Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf in der Stadthalle Rheine 1/12 Freisprechung der KH Steinfurt-Warendorf in der Stadthalle Rheine Foto: Kreishandwerkerschaft ST-WAF

Heinz-Bernd Lohmann rief die Absolventen auf, in ihrem Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit Blick auf den Brexit ermunterte Lohmann seine Zuhörer, bei der diesjährigen Europawahl nicht denselben Fehler zu machen wie so viele junge Menschen in Großbritannien. Jene wollten zwar in der EU verbleiben, hätten aber ihr Stimmrecht gegen den Brexit nicht wahrgenommen. „Wenn Sie ein Europa möchten, in dem Sie frei reisen und arbeiten können und das Ihnen Frieden und soziale Sicherung bietet, dann gehen Sie zur Wahl.“

Ähnlich äußerten sich Landrat Dr. Klaus Effing und Rheines stellvertretender Bürgermeister Norbert Kahle. Stellvertretend für die katholischen und evangelischen Kirchen überbrachte Superintendent André Ost die Glückwünsche.

Im Namen der jungen Gesellen bedankte sich Simon Freude bei allen Wegbegleitern für deren Unterstützung. Er ermunterte die Absolventen dazu, weiter an sich zu arbeiten: „Dazu gehört auch, dass wir uns weiterbilden, uns informieren, was um uns herum geschieht.“

Über eine besondere Auszeichnung als Prüfungsbeste freuten sich sieben der neuen Gesellen. Sie haben ihre Prüfung mit 87 Prozent und mehr der Höchstpunktzahl abgeschlossen. Mit der Metallbauerin Ann-Kathrin Roskamp erreichte eine junge Frau in einem klassischen Männerberuf die Traumnote „sehr gut“.

Das junge Gesicht des Handwerks stellten Kim Küßner und Vincent Kreyenborg in ihrer Videobotschaft vor. Als „craftface“ der KH werden die beiden Auszubildenden in einem Online-Blog über bekannte und weniger bekannte Seiten des Handwerks berichten.