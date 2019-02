Obermeister August Mußmann war zufrieden mit den Prüfungsergebnissen. Wiederum konnte er eine 100-prozentige Erfolgsquote vermelden. Den neuen Gesellen gab Mußmann mit auf den Weg, dass zum beruflichen Erfolg auch ständiger Einsatz und lebenslanges Lernen gehöre. Die neuen Gesellen seien in einem Beruf ausgebildet worden, der aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr nachgefragt sei, bei dem man aber auch aufgrund des technischen Fortschritts immer auch das fachliche Wissen und Können aktuell halten müsse.

Als Prüfungsbester wurde Bernd Spliethoff aus Beelen ausgezeichnet. Er hatte in dem Unternehmen Poggemann GmbH aus Bad Iburg gelernt. Da sein Ausbildungsbetrieb nicht im Bereich der Innung, sondern in Niedersachsen liegt, wurde auch der Beste der Innung geehrt. Alexander Bröker aus Laer erhielt diese Auszeichnung. Er ist in der Agrartechnik GmbH Altenberge GmbH ausgebildet worden.

Die erfolgreichen Prüfungsabsolventen im Kreis Steinfurt: Jens Ansmann, Hörstel (AGRAVIS Technik Münsterland-Ems, Hörstel); Alexander Blanke, Tecklenburg (Greving Landtechnik, Greven); Alexander Bröker, Laer (Agrartechnik Altenberge, Altenberge); Kai Dieckmann, Steinfurt (D. Lankhorst & Co., Rosendahl); Marius Diekrup, Laer (Agrartechnik Altenberge, Altenberge); Norman Dirkskötter, Ochtrup (Heinrich Wiegenstein, Ochtrup); Lars Eilting, Rheine (Jasper Land- und Erntetechnik, Hopsten); Felix Esch-Osterfinke, Hopsten (Jasper Land- und Erntetechnik, Hopsten); Marc Ewering, Wettringen (Greving Landtechnik, Wettringen); Domenik Kämerow, Ibbenbüren (AGRAVIS Technik BvL, Ladbergen); Robin Lah, Hopsten (Jasper Land- und Erntetechnik, Hopsten); Jonas Laubrock, Altenberge (Agrartechnik Altenberge, Altenberge); Michael Neuland, Steinfurt (AGRAVIS Technik Münsterland-Ems, Steinfurt); Lukas Pieper, Laer (Greving Landtechnik, Wettringen); Patrick Pöhlker, Ochtrup (Heinrich Wiegenstein, Ochtrup); Jan Schwaning, Laer (Agrartechnik Altenberge, Altenberge); Gerrit Sundermann, Rheine (AGRAVIS Technik Münsterland-Ems, Steinfurt); Bernd Wallkötter, Laer (Thomas Hilbt, Laer); Alexander Wermeier, Ladbergen (Benedikt Kordel, Greven); Timon Wieschebrock, Tecklenburg (Greving Landtechnik, Greven);

im Kreis Warendorf: Arian Ahrens, Ostbevern (Heinrich Horstmann, Ostbevern); Jan Beckord, Beckum (AGRAVIS Technik Lenne-Lippe, Beckum); André Besselmann, Beelen (Feuersträter, Beelen); Lucas Bonkamp, Beelen (Feuersträter, Beelen); Martin Branding, Ennigerloh (Rampelmann & Spliethoff, Beelen); Florian Bußmann, Ostbevern (Anton Terörde e. K., Inh. Dieter Terörde, Warendorf); Jonas Dorgeist, Warendorf (AGRAVIS Technik Lenne-Lippe, Warendorf); Florian Focken, Beckum (AGRAVIS Technik Lenne-Lippe, Beckum); Niklas Freye, Sassenberg (Anton Terörde e. K., Inh. Dieter Terörde, Warendorf); Christopher Fry, Telgte (Hölscher Landtechnik, Warendorf); Christian Kemper, Warendorf (Reckers, Ostbevern); Daniel Lienkamp, Warendorf (Rampelmann & Spliethoff, Beelen); Andre Markfort, Everswinkel (Reckers, Ostbevern); Rico Mausberg, Ostbevern (Heinrich Horstmann, Ostbevern); Marcel Rieping, Beckum (Reise Landtechnik, Lippetal); Phillip Schöne, Warendorf (Agrartechnik Everswinkel, Everswinkel); Bastian Schulke, Ostbevern (AGRAVIS Technik Lenne-Lippe, Warendorf); Bernd Spliethoff, Beelen (Poggemann, Bad Iburg); Jan Wiedehage, Warendorf (Uennigmann, Everswinkel); Michael Willenbrink, Beckum (Stücker Landtechnik, Beckum);

in Münster: David Holtkamp, Münster (J. Gerdemann, Greven); Frank Wissing, Münster (KOGOTEC, Greven).