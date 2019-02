Als einen „bemerkenswerten Erfolg für Staatsanwaltschaft und Polizei“ hat Landrat Dr. Klaus Effing die Festnahme einer mehrköpfigen Einbrecherbande bezeichnet. Auf deren Konto gehen bislang 23 Straftaten im Kreis Steinfurt. Drei aus Albanien und Syrien stammende Männer sind in U-Haft genommen worden. Gegen vier weitere Tatverdächtige, teilweise polizeibekannt, wird zurzeit ermittelt.

Bei ihren Beutezügen hatten es die Täter insbesondere auf Bargeld, Schmuck, elektronische Geräte, Handys und Kameras abgesehen. Der Wert des Diebesgutes auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Es waren aufmerksame Bürger, die nach verdächtigen Beobachtungen die Polizei alarmiert und auf die Spur der Einbrecher gebracht haben. Die Bande hat Häuser und Wohnungen offenbar gezielt ausspioniert, um dann in einem unbeobachteten Moment nachmittags oder am frühen Abend zuzuschlagen. Dabei wurden überwiegend Fenster- und Türmechanismen ausgehebelt.

Effing, der als Landrat zugleich Chef der Kreispolizeibehörde ist, betonte in diesem Zusammenhang noch einmal, wie wichtig neben einer wachsamen Nachbarschaft die Investition in gute Sicherheitssysteme ist, um den Einbrechern das Leben schwer zu machen. Durch verbesserten Einbruchsschutz, Aufklärung und erfolgreiche Ermittlungsarbeit sei in der Vergangenheit die Zahl der Einbrüche und Einbruchsversuche deutlich zurückgegangen. Steinfurt gehöre mit diesem Ergebnis zu den erfolgreichsten Kreispolizeibehörden in NRW.

Dennoch, so Effing mit Blick darauf, welche Unsicherheiten die Taten bei Betroffenen und in der Bevölkerung auslösen, bleibe die Prävention und eine verstärkte Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit ein Schwerpunkt der Kreispolizeibehörde.

Im konkreten Fall konzentriert sich die Polizei jetzt darauf, weitere Tatorte und Hintermänner zu finden. Im Fall einer Verurteilung droht den Beschuldigten eine Haftstrafe.