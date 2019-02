Ende dieser Woche gibt es Zeugnisse – schlechte Noten bringen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern manchmal in Not. Die Schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises Steinfurt lässt Betroffene nicht alleine: Am Freitag (8. Februar) richten die Schulpsychologen einen zusätzlichen Beratungsdienst ein. Von 10 bis 14 Uhr ist eine Mitarbeiterin unter ✆ 0 25 51/ 69 15 79 zu erreichen. Auch unabhängig von der Zeugnisausgabe steht die Beratungsstelle bei Schulproblemen unter dieser Telefonnummer mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Infos zur Arbeit und den Angeboten der Schulpsychologische Beratungsstelle gibt es online.