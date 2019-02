Sechs statt fünf Gewinner

Zum vierten Mal wurde der Bürgerpreis Demografie vom Kreis Steinfurt ausgelobt. 23 Initiativen und Projekte hatten sich um die fünf Preise beworben. Am Montagabend wurden die Gewinner während einer Feierstunde mit rund 220 Gästen in Stroetmanns Fabrik Emsdetten gekürt. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 6000 Euro sponserten die Volksbanken im Kreis Steinfurt. Prämiert wurden die besten Initiativen und Projekte, die schwierige Themen und Lebenssituationen aus der Tabuzone holen, öffentlich machen und Hilfsangebote schaffen.

Das Projekt „Haus Kindertraum – Mütterzentrum und ohja“ in Altenberge ist ein Netzwerk rund um das Thema Familie.

Der Förderverein „Kein Kind ohne warme Mahlzeit in Steinfurt“ erhielt den 2. Preis (1500 Euro). Der Verein sorgt dafür, dass aktuell rund 80 Kinder und Jugendliche aus sozial schlechter gestellten Familien ein Mittagessen in den Schulen zu sich nehmen können. Die Initiative „Verwaiste Eltern Lengerich“ der Katholischen Gemeinde Seliger Niels Stensen nahm den dritten Preis (1000 Euro) für ihr Engagement, Eltern, die ihr Kind verloren haben, Halt zu geben, entgegen. Den vierten Preis (600 Euro) erhielt das Projekt „Gemeinsam wieder Natur erleben“ vom erlebensraum e.V. aus Mettingen. Der Verein kümmert sich um Menschen mit Behinderungen, die auf einem Hof eine stressfreie Zeit für die Betroffenen und Angehörigen verbringen können. Die Initiative „Sternenkinderstele für Ochtrup“ des gleichnamigen Arbeitskreises erlangte der fünften Preis (400 Euro). Der Arbeitskreis bietet die Möglichkeit, früh verstorbene sogenannte Sternenkinder kostenfrei beizusetzen und führt Verabschiedungs- und Erinnerungsfeiern durch.

Der Kinderchor „Mollmäuse und Friends“ aus Tecklenburg erhielt einen Sonderpreis in Höhe von 300 Euro. Der Chor setzt sich musikalisch und mit Spenden aus CD-Verkäufen für die Einhaltung der Kinderrechte, für Toleranz und für Europa ein. Nachdem die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Chorleiterin Dr. Stephanie Müller-Bromley beachtliche Kostproben boten, gab es am Ende tosenden Beifall aus dem Publikum. „Diese Projekte machen Mut und inspirieren, geben praktische Erfahrungen weiter und verbessern nicht zuletzt die Lebensqualität im gesamten Kreis Steinfurt“, sagte Landrat Dr. Klaus Effing.

Prof. Dr. Marti n K. W. Schweer (rundes Bild) von der Universität Vechta konnte als Referent gewonnen werden. Der Vertrauensforscher hielt einen Impulsvortrag zum Thema „Vorbild sein, Verantwortung übernehmen und Vertrauen stärken“. Das Risiko der Unsicherheit, das mit Neuem zwangsläufig immer verbunden sei, werde erst durch das Vertrauen erträglich. Vertrauen zu erfahren, sei es im Kleinen oder im Großen, sei auf jeden Fall ein Geschenk. „Die beste Basis für Vertrauen ist Echtheit und Authentizität“, führte Schweer aus. Und weiter: „Wir brauchen eine Kultur des Helfens und des Tuns von Gutem. Und wenn andere einen als Gutmensch abwerten, brauchen wir das umso mehr. Gerade jenen zum Trotz die Minderheiten und Randgruppen-Bashing zu Normalität küren. Also tue Gutes und rede darüber.“

Während der Preisverleihung sorgte die A-capella-Gruppe „MitVox“ aus Neuenkirchen für den musikalischen Rahmen. Das Improvisationstheater „Impro 005“ aus Münster bezog das Publikum während seiner Sketche ein. Moderatorin Elke Frauns wurde von den fünf Protagonisten als Auslöserin für Laola-Wellen im Auditorium bestimmt, die auch mehrmals von allen Gästen bereitwillig ausgeführt wurden.