Nach drei einhalb Jahren Lehrzeit haben 42 Mechatroniker für Land- und Baumaschinentechnik im Bereich der Innung, die die Kreise Warendorf und Steinfurt sowie die Stadt Münster umfasst, ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie sind in einer kleinen Feierstunde in der DEULA Westfalen-Lippe in Warendorf verabschiedet worden.

Obermeister August Mußmann war zufrieden mit den Prüfungsergebnissen. Wiederum konnte er eine 100-prozentige Erfolgsquote vermelden. Den neuen Gesellen gab Mußmann mit auf den Weg, dass zum beruflichen Erfolg auch ständiger Einsatz und lebenslanges Lernen gehöre. Sie seien in einem Beruf ausgebildet worden, der aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr nachgefragt sei, bei dem man aber auch gefordert sein, das fachliche Wissen und Können stets auf Höhe des technischen Fortschritts zu halten.

Als Prüfungsbester wurde Bernd Spliethoff aus Beelen. Er hatte in der Poggemann GmbH in Bad Iburg gelernt. Da sein Ausbildungsbetrieb nicht im Bereich der Innung, sondern in Niedersachsen liegt, wurde auch der Beste der Innung geehrt. Alexander Bröker aus Laer erhielt diese Auszeichnung. Er ist in der Agrartechnik GmbH Altenberge ausgebildet worden.