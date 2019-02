Ohne Ehrenamtliche geht es auch im Sport nicht. Unzählige Stunden engagieren sie sich, um Bewegungs-, Sport- und Spielmöglichkeiten für Jung und Alt und für Menschen mit und ohne Behinderung anzubieten – ohne Bezahlung oder gegen Ersatz ihrer Auslagen.

Dabei geht es nicht nur um das Erreichen sportlicher Ziele, sondern auch um das Miteinander in den Vereinen und Gruppen. Diese Leistungen der Freiwilligen werden in diesem Jahr wieder mit dem „Stille-Helfer-Preis“ gewürdigt, den Landrat Dr. Klaus Effing seit 2011 regelmäßig vergibt.

Fünf Personen, die sich in besonderer Weise in Sportvereinen im Kreis Steinfurt engagieren, werden ausgezeichnet. Der Preis ist eine Anerkennung und Würdigung ihrer Leistungen. Vorschläge können bis Mittwoch (15. Februar) per E-Mail an stillehelfer@kreis-steinfurt.de oder per Brief an den Kreis Steinfurt, Stabsstelle Landrat, Simone Cool Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt, eingereicht werden. Anzugeben sind der Name, die Adresse und eine Beschreibung der Tätigkeiten des oder der Freiwilligen sowie der Name und die Kontaktdaten des Empfehlers oder der Empfehlerin. Die Freiwilligen können sich nicht selbst vorschlagen! Eine Jury wird aus allen Empfehlungen die fünf Preisträger auswählen. Die Preisträger werden im Frühjahr in einer Feierstunde geehrt.