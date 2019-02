Gustav Deiters repräsentiert auch in den nächsten drei Jahren die gewerbliche Wirtschaft im Kreis Steinfurt. Der geschäftsführende Gesellschafter der Crespel & Deiters GmbH & Co. KG (Ibbenbüren) ist während der Sitzung des IHK-Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen erneut zum Vorsitzenden dieses Gremiums für den Kreis Steinfurt gewählt worden. Die ehrenamtlich im Ausschuss tätigen Unternehmer bestätigten auch Deiters Stellvertreter Klaus Weßendorf , Geschäftsführer der deltacity.NET GmbH & Co.KG (Emsdetten), in seinem Amt.

Deiters sei, wie die IHK schreibt, ein engagierter Fürsprecher des Industriestandortes Nord-Westfalen. Er habe wesentlichen Anteil daran, dass die „Akzeptanzoffensive Industrie“ über Nord-Westfalen hinaus bekannt geworden sei. Weßendorf leitet seit 22 Jahren eine Internet- und Digitalagentur. Er wolle das Augenmerk verstärkt auf die Auswirkungen und Chancen der Digitalisierung lenken.

Im IHK-Regionalausschuss engagieren sich rund 50 Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungsbranchen im Interesse aller Unternehmen des Kreises Steinfurt.