Der erste von vier Bauabschnitten, dessen Herzstück die Aula und die umgebenden Räume sind, sollte eigentlich schon in Kürze fertig gestellt sein. Danach sieht es im Moment jedoch nicht aus. „Aufgrund der Auslastung der Baufirmen ergeben sich Verzögerungen, insbesondere bei der Lieferung der Fenster. Dieses wiederum zieht Verzögerungen der nachfolgenden Arbeiten nach sich“, teilt der Kreis auf Anfrage mit.

Derzeit erarbeite das zuständige Planungsbüro Farwick & Grote zusammen mit der Schule und der Gebäudewirtschaft einen Terminplan. Durch Optimierung der Arbeiten in den folgenden Bauabschnitten könnten die Verzögerungen voraussichtlich kompensiert werden. Dadurch, so hoffen die Planer, könne die Fertigstellung aller Bauabschnitte wie geplant im Spätsommer 2020 gehalten werden. Darauf hoffen auch Schulleiter Christian Schneider , das Kollegium und die Schüler. Seit im März 2018 die Arbeiten begonnen haben, müssen sie Einschränkungen in Kauf nehmen. Schon der erste Bauabschnitt verlangt ihnen einiges ab. 31 Klassenzimmer stehen derzeit nicht zur Verfügung und durch die Arbeiten in der Aula ist das große Gebäude am Ibbenbürener Bahnhof quasi in der Mitte zerschnitten: Schüler und Lehrer müssen es komplett umrunden, wenn Unterricht in den unterschiedlichen Hälften des Hauses ansteht. Das kostet Zeit und manchmal Nerven.

Derzeit gehen die Planer davon aus, dass der erste Bauabschnitt zu Beginn der Sommerferien abgeschlossen sein könnte. Schon vorher soll der zweite starten und auch der dritte schon vor dessen Ende beginnen, teilt der Kreis mit.

Auf das Budget sollen die Verzögerungen keinen Einfluss haben. Derzeit werde damit gerechnet, dass dieses mit „hoher Genauigkeit“ von „plus/minus zwei Prozent“ eingehalten werden könne, so der Kreis. Ihm ist bewusst ist, dass die Sanierung im laufenden Betrieb „allen Beteiligten viel abverlangt“.

Wenn das Gebäude durchsaniert ist, soll es auch eine neue Struktur haben und modernen pädagogischen Anforderungen genügen. Unter anderem werden Klassenräume der verschiedenen Bildungsgänge gebündelt und Lerninseln im Sinne von Selbstlernkonzepten geschaffen. Die Aula ist schon jetzt deutlich heller. Ein Durchbruch nach oben und neue Fenster haben für mehr Licht gesorgt. Von dort führt künftig eine offene Treppe ins erste Obergeschoss und direkt in die Verwaltung. „Wenn alles fertig ist, wird das gut“, ist Schulleiter Christian Schneider überzeugt.