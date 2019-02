Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen befürchtet, dass die von der Fluggesellschaft Germania angemeldete Insolvenz zu deutlichen Leistungs- und Umsatzeinbußen für den Betrieb des FMO führen wird. „Da der Kreis Steinfurt mit rund einem Drittel an der FMO GmbH beteiligt ist und den Flughafen in den vergangenen Jahren mit hohen Millionensummen subventioniert hat, ist davon auszugehen, dass der Wegfall der Germania . . . mit ernstzunehmenden wirtschaftlichen Risiken verbunden ist“, fordert Grünen-Sprecher Jan-Niclas Gesenhues in einer E-Mail Landrat Dr. Klaus Effing auf, darzustellen, welche Folgen die aktuellen Entwicklungen für den Kreis haben. Außerdem sei zu prüfen, ob sich der Kreisausschuss und/oder die Beteiligungsgesellschaft in einer Sondersitzung mit der Pleite beschäftigen muss.

Landrat Effing ist derweil optimistisch, dass sich die Lage am FMO sehr bald stabilisieren wird: „Die bislang von Germania bedienten Verbindungen sind äußerst attraktiv und deshalb sicher auch für andere Anbieter interessant. Die FMO-Geschäftsführung verfügt über hervorragende Kontakte, die jetzt bei der Suche nach anderen Fluggesellschaften hilfreich sind.“