Die CDU im Kreis Steinfurt will junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, mit einem sogenannten FlashTicket jederzeit mobil machen und auf diese Weise der freiwilligen Arbeit noch mehr Wertschätzung entgegenbringen. In den Genuss sollen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kommen, die eine Jugendleitercard (Juleica) besitzen.

Viele dieser ehrenamtlichen Mitarbeitenden seien auf öffentliche Verkehrsmittel – auch zur Ausübung ihres Ehrenamtes – angewiesen. Darauf hätten auch der Kreisjugendring und die Jugendverbände und Vereine immer wieder hingewiesen, betont CDU-Kreistagsmitglied Karl Kösters in einer Pressemitteilung.

Die Gesellschaft profitiere von der Arbeit. Es sollte selbstverständlich sein, dass Städte, Landkreise, Unternehmen, Schulen und Hochschulen das ehrenamtliche Engagement würdigen und unterstützen, fügt Doris Gremplinski, Vorsitzende Jugendhilfeausschuss, an. „Die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs als Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit soll durch eine unkomplizierte Antragstellung gewährleistet werden“, heißt es in einem entsprechenden Antrag der Union, den CDU-Fraktionsvorsitzender Wilfried Grunendahl beim Kreis stellen will. Der Kreis soll die Tickets erwerben. Sie sollen dann an Inhaber der Juleica auf Antrag weitergeleitet werden.