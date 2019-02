Gehofft und gewünscht hatten sich die Organisatorinnen eine große Beteiligung. Damit gerechnet, dass so viele Interessierte der Einladung gefolgt sind, den ersten Kreisverband Liberaler Frauen im Münsterland zu gründen, hatten sie aber nicht. „Die Frauen sind mit vielen eigenen Ideen gekommen. Das ist toll und motiviert noch mehr“, freuten sich Wiebke Reerink und Beate Harmsen, die zur Vorsitzenden beziehungsweise stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Frauenvertretung gewählt worden sind, am Mittwoch über die Resonanz. Die Wahl war von Bettina Houben , der NRW-Landesvorsitzenden der Liberalen Frauen, geleitet worden. Sie war mit einer Vorstandskollegin extra aus Köln zur Gründungsveranstaltung nach Emsdetten angereist. Zuvor hatte Houben von ihrer jahrelangen Arbeit bei den Liberalen Frauen berichtet und dem neuen Vorstand, der durch Schriftführerin Ingeborg Krueper und die Beisitzerinnen Heide Petzold-Merschmeyer, Ute Brockmeier und Andrea Hey komplettiert wird, alles Gute gewünscht und ihre Unterstützung zugesagt. „Alle Frauen, die am Mittwoch verhindert waren, sind jederzeit eingeladen, zu unseren Veranstaltungen zu kommen“, sagte Reerink. Für sie ist wichtig, dass jede Frau zu jedem Zeitpunkt willkommen ist. „Um sich einzubringen, muss frau auch nicht sofort Mitglied werden. Wichtig ist, gemeinsam mit engagierten Frauen für Frauen etwas zu erreichen.“ Und dabei dürfe gerne auch viel Spaß dabei sein. Wer noch dazustoßen möchte, kann sich bei Wiebke Reerink, ✆ 0 54 58/93 69 52, melden