Ideen für Europa, den ländlichen Raum und Vorschläge zur Verbesserung des Bildungssystems – dass alles wollten die Jusos Kreis Steinfurt am Samstag auf ihrer Veranstaltung „Unser Weg in die Zukunft“ in Saerbeck sammeln. „Der Nachmittag sollte dazu dienen, Lösungsstrategien für aktuelle Herausforderungen zu diskutieren“, so Juso-Kreisvorsitzender Justus Strothmann.

Gemeinsam mit dem Juso-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert und der Europa-Kandidatin Sarah Weiser haben die rund 110 Besucher die Themen, die ihnen auf dem Herzen lagen, diskutiert. Sarah Weiser machte ihre Position deutlich, dass die EU kein reiner Selbstzweck sei und dass sie sich vor allem gegen die Jugendarbeitslosigkeit einsetzen wolle. Kevin Kühnert appellierte insbesondere daran, den bisherigen Zusammenhalt zu stärken und gemeinsam für sozialdemokratische Grundrechte einzustehen.

Im Anschluss an die Reden und Diskussionsrunden widmeten sich die Teilnehmer in verschiedenen Workshops intensiver den Themen Bildung, ländlicher Raum und Europa. „Wir nehmen die Vorschläge und Ideen und starten damit jetzt in einen der wichtigsten Wählkämpfe – der Europawahl“, erklärte Sarah Böhme, stellvertretende Juso-Kreisvorsitzende, abschließend.