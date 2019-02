Christa Hasselhorst , die „Gärtnerin aus Liebe“, geht in der kommenden Woche gleich auf zwei Entdeckungsreisen zu grünen Sehnsuchtsorten: Unter dem Titel „Eden auf Erden“ erzählt sie am 21. Februar (Donnerstag) von 18 bis 20 Uhr in der LWL-Klinik Lengerich, Parkallee 10, von ihrer Gartenreise in die Niederlande im Sommer 2018 und liest aus ihren Büchern, unter anderem aus „ Peter Joseph Lenné : Vom Erschaffen der Landschaft“. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Es ist keine Anmeldung notwendig.Am 22. Februar (Freitag) bekommt Hasselhorst im Café im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel kulinarische Unterstützung von Martin Laubrock, Koch aus Leidenschaft: Während die Wahl-Potsdamerin ab 18 Uhr aus ihren Büchern „Grüne Gärten“, „Geliebte Küchengärten“ und „Eden auf Erden“ liest, verwöhnt Laubrock die Gäste mit dazu passenden, winterlichen Gaumenfreuden. Kosten für Lesung und Essen: 17,50 Euro. Anmeldungen sind für diese Veranstaltung erforderlich bei Susanne Treutlein vom Kreis Steinfurt unter ✆ 0 25 51/69 21 61 oder per E-Mail n susanne. treutlein@kreis-steinfurt.de.

Zum Thema Beide Veranstaltungen werden organisiert vom „Das Münsterland – Die Gärten und Parks e.V.“ und dem Kreis Steinfurt. ...