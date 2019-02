Oft hört man von „Wunderkindern“ in der Musikwelt, viele große Musiker der Geschichte galten als hochbegabte Virtuosen: Wenn am 23. Februar (Samstag) die ukrainische Pianistin Anna Ulaieva um 20 Uhr in der Konzertgalerie in Steinfurt aufspielt, dann, so ist der Bagno-Kulturkreis überzeugt, kann man mit Fug und Recht von einer jungen Ausnahmepianistin sprechen. Ulaieva hat bereits mit fünf Jahren Geigen- und Klavierunterricht bekommen und dann ein Musikgymnasium für hochbegabte Kinder besucht. Schon mit elf studierte sie Klavier in Kiew. Ihr Konzertexamen absolvierte sie mit Auszeichnung in Graz.

Aus den unzähligen internationalen Wettbewerbserfolgen ragt ein Preis heraus: So gewann Ulaieva den 1. Preis bei der „Malta International Piano Competition 2018“. Bei dieser größten Wettbewerbsserie der Welt traten über 720 Pianisten aus mehr als 70 Nationen an, um das größte Preisgeld der Wettbewerbsgeschichte zu gewinnen: 100 000 Euro!

In Steinfurt spielt Ulaieva ein Klavierrecital mit Werken von Muzio Clementi, Johannes Brahms und der beliebten „Nussknacker-Suite“ von Peter Tschaikowsky.