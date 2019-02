Aufklären ja, missionieren nein

„Wir alle sind Deutschland“, steht in schwarz-rot-goldenen Lettern auf den T-Shirts, die die fünf Männer an diesem Morgen in Steinfurt übergestreift haben. Das soll Ausdruck für Bekenntnis zu dem Staat und Dank an die Menschen sein, die ihnen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Religion frei ausüben können. Zugleich kündigt das Quintett eine Kampagne im Kreis Steinfurt an. Schon ab morgen (16. Februar) wollen sie, ausgehend von Steinfurt, alle Kommunen im Kreis besuchen, um ihre Verbundenheit und Loyalität gegenüber ihrem neuen Heimatland zu beweisen. Die Aktionen sollen dazu beitragen, dass die Menschen ihre Distanz und Skepsis zu dem weitgehend Unbekannten überwinden.

„Angesichts des im Namen des Islams verübten, unsäglichen Terrors fühlen wir uns dazu verpflichtet“, erklärt AMJ-Pressesprecher Dr. Mohammad Dawood Majoka. „Wir erhoffen uns, dass die Bürger von der klaren Differenzierung zwischen Muslimen und fanatischen Extremisten erfahren und nicht aus Unkenntnis zu voreiligen Schuldzuweisungen neigen.“ Dies werde nur zur Spaltung der Gesellschaft beitragen und Gewalttätern in die Hände spielen.

„Der Islam ist friedlich. Und das wollen wir zeigen“, sagt Luqman Shahid während der Vorstellung der Kampagnenziele in Steinfurt, zusammengefasst in der Koran-Botschaft „Liebe für alle, Hass für keinen“. Als Zeichen der Verbundenheit sollen unter anderem auch Friedensbäume gepflanzt werden.

Der heute 29-jährige Pakistani ist vor elf Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Sowohl in seiner alten Heimat als auch in vielen weiteren Ländern werden die Ahmadiyya Muslime verfolgt. Sie sehen in Hadh­rat Mirza Ghulam Ahmad, dem Begründer der Reformbewegung, den verheißenen Messias. Andere islamische Gruppen vertreten hingegen die Auffassung, dass der erhoffte Messias noch eintrifft, weshalb sie der AMJ Häresie vorwerfen.

Luqman Shahid hat nach sieben Jahren Religionsstudium im September seine erste Imam-Stelle angetreten. Er wohnt in Osnabrück. Vor dort aus betreut er weitere Gemeinden in Rheine, Bielefeld und Herford. Etwa 750 Mitglieder zählen dazu.

Die Ahmadiyya-Gemeinde gilt als liberal. Das Bildungsniveau wird als überdurchschnittlich beschrieben. Religion und Staat werden strikt getrennt. Es geht nach Aussage des Imam um Spiritualität, nicht um Politik, aber auch darum, Teil der deutschen Gesellschaft zu werden. Shahid: „Hier kann man seinen Glauben leben. Wir genießen diese Freiheit.“

Beispiele für Begegnung mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Verwaltung und Medien gibt es viele. Außerdem werden Verbindungen zu christlichen und jüdischen Gemeinden gepflegt. Mit der Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts ist die AMJ die einzige muslimische Organisation überhaupt, die in Deutschland den gleichen Rechtsstatus wie die großen christlichen Kirchen genießt, wenn auch nur in Hessen und Hamburg.

Offiziell gleichgestellt sind auch Frauen und Männer. Allerdings geben Männer Frauen nicht die Hand. Zudem wird Wert auf die Verschleierung gelegt – eine Haltung, die sich, so erklärt Shahid, aus dem Koran ableitet, die Stellung und Achtung der Frau aber nicht mindere.

Und genau um solche und weitere Fragen geht es dem Imam, wenn er sich jetzt auf den Weg durch den Kreis macht. Auch wenn die AMJ die Vision von der weltweiten Herrschaft des Islam verfolgt, Shahid will aufklären, nicht missionieren: „Es bringt nichts, Menschen zu zwingen, Moslem zu werden. Das muss jeder für sich entscheiden“, lädt dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen – offen und frei von Vorurteilen und Misstrauen.