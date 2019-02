Mit durchschnittlich 10 166 im Jahr 2018 ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Steinfurt so niedrig wie seit 2007 nicht mehr. Parallel ist die Arbeitslosenquote im Jahresschnitt auf rekordverdächtige vier Prozent gesunken. „Gute Nachrichten“, wie Reiner Zwilling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine, Tilman Fuchs, Sozialdezernent des Kreises Steinfurt, und Thomas Ostholthoff , Vorstandsvorsitzender des Jobcenters Kreis Steinfurt, bilanzieren. Von der Entwicklung hätten sowohl die Menschen, die in der Agentur für Arbeit Rheine betreut werden, als auch Männer und Frauen, die bei der Suche nach einer neuen Beschäftigung vom Jobcenter des Kreises Steinfurt begleitet werden, profitiert.

Insbesondere im Bereich SGB II ist die Quote von drei auf 2,7 Prozent gesunken. „Eine solch niedrige Arbeitslosenquote hatten wir das letzte Mal im Jahr 2010“, so Thomas Ostholthoff. Damit ist auch die Zahl der Arbeitslosen, die im Jobcenter Hilfe finden, auf 6904 gesunken. Das macht einen Rückgang von 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einen solch geringen Bestand hat das Jobcenter zuletzt vor fünf Jahren gehabt.

„Wir konnten wie im Vorjahr über 4400 Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren“, betont Ostholthoff. Mit einer Integrationsquote von über 27 Prozent belege das Jobcenter wieder einen Spitzenplatz in NRW. Besonders erfreulich aus Sicht der Kreis-Einrichtung: Menschen, die schon lange Leistungen nach dem SGB II beziehen, haben wieder einen Job bekommen. Dies sei insbesondere auf die gute konjunkturellen Entwicklung in 2018 zurückzuführen.

Auch die Agentur für Arbeit Rheine konnte im vergangenen Jahr viele langzeitarbeitslose Menschen unterstützen. Ihre Zahl ist nach Agenturangaben in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 40 Prozent zurückgegangen und lag zuletzt im Jahresschnitt bei 324 . Ein Wert, der erfreulich niedrig ist, wie Agenturleiter Zwilling betont. Diese Entwicklung zeige, so sind sich Zwilling und Ostholthoff einig, dass langzeitarbeitslose Menschen – trotz häufiger Vorurteile – motiviert seien und wenn sie eine Chance erhielten, gerne wieder ins Berufsleben zurückkehrten. „Wir möchten Langzeitarbeitslosen auch in diesem Jahr eine realistische Chance auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bieten“, so Thomas Robert, Vorstand des Jobcenters. Dies könne aufgrund neuer Fördermöglichkeiten noch besser gelingen.

Zwilling kündigt in diesem Zusammenhang an, noch mehr Anstrengungen darauf zu verwenden, erwerbslose Frauen und Männer noch besser für einen Job vorzubereiten. Bildung und Qualifizierung seien die Schlüssel, um Arbeitslosigkeit zu beenden oder gar nicht erst eintreten zu lassen.

Deutlich wird dies auch daran, dass immer weniger Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung arbeitslos geworden sind. Ihre Zahl sank im Jahresvergleich um rund zehn Prozent, während sich die Zahl der Arbeitslosen ohne Berufsabschluss nur um 3,2 Prozent verringert hat. „Daher setzen wir besonders auf Qualifizierungen, mit denen eine anerkannte Berufsausbildung erworben wird“, erklärt Zwilling.

Individuelle Betreuung habe auch den Menschen geholfen, die im Jobcenter Unterstützung erhalten. So ist die Zahl der Leistungsempfänger 2018 kontinuierlich zurückgegangen und zwar um 882 auf 11 053 Haushalte. Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist, dass immer weniger Menschen im Kreis Steinfurt auf die Grundsicherung für Arbeitslose angewiesen sind. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen zwölf Monaten um 5,3 Prozent auf nunmehr 22 737 Menschen verringert. Besonders erfreulich: Zehn Prozent weniger Kinder als 2017 benötigen Unterstützung nach dem SGB II.