Ein Abend voller Kunst steht am Donnerstag (21. Februar) ab 18.30 Uhr auf dem Programm des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel. Er beginnt mit einem spektakulären Licht-Klang-Konzert: Kurt Laurenz Theinert spielt in seiner „Winterlicht“-Ausstellung „Orte ohne Absicht“ im großen Saal auf dem „Visual Piano“. Mit dem einzigartigen Instrument entstehen dynamische „Lichtzeichnungen“ als bewegte (Raum-)Bilder. Fried Dähn begleitet den Künstler am Cello.

Im Anschluss, um 19.30 Uhr, können Besucher dann die Projekte und Künstler kennenlernen, die in diesem Jahr für das Projektstipendium KunstKommunikation ausgewählt worden sind. Was macht die Ideen so spannend und wie kann man selbst an Workshops und Aktionen teilnehmen? An diesem Abend gibt es die Antworten.

Das Hamburger Duo Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe untersucht mit „PRESERVED // Grünkohl / Gravenhorst“ die Bedeutung des Grünkohls für die Menschen in der Region. Auf dem Klostergelände wird ein Kohlacker entstehen. Viele Aktionen zum grünen Wintergemüse sollen zum Mitmachen und Mitdenken einladen.

„Sonne.Mond.Wasser.“ heißt das Projekt von Andy Brauneis aus Kaufering. Von „unsichtbarer Hand gehalten“ dreht sich eine kreisrunde Doppelscheibe auf der Wasseroberfläche der Gräfte und verweist auf die religiöse Erhabenheit des Ortes und die Wasserbaukunst des Zisterzienserordens.

Das Projekt „Einst war jetzt“ des Wiener Künstlerteams Claudia Antonius und Jörg Jozwiak befasst sich mit Erinnerungen der Hörsteler an verschwundene, halb-öffentliche Innenräume, die dann zeichnerisch festgehalten werden. Sie wollen herausfinden, ob es sich um Dokumentationen handelt oder so Erinnerungen erst geschaffen werden.