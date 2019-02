Der Katholikentag in Münster liegt inzwischen einige Monate zurück . „Wir wollen die Musik des Katholikentags noch einmal zum Klingen bringen“, versprechen Ulrich Grimpe , Leiter des Referats Kirchenmusik im Bistum Münster, und Regionalkantor Andreas Wermeling . Gemeinsam soll dem „Feeling“ des Katholikentags nachgespürt werden, und zwar am Samstag, 25. Mai, in Rheine.

Im Schatten der Basilika St. Antonius gibt es ab 13 Uhr ein Programm mit Musik, Proben, Kaffee und Kuchen, Orgelkonzert und einer Führung. Ein Gottesdienst um 18 Uhr beschließt das Treffen. Ulrich Grimpe wird die Proben und den Gottesdienst musikalisch leiten. Gesungen werden Lieder aus dem Chorbuch sowie der „Psalm 100“ aus der Feder von Wermeling.

Chöre und Chorsänger, die teilnehmen möchten, können sich mit der Anzahl der Sänger (und deren Verteilung auf die Chorstimmen) sowie den Kontaktdaten des Verantwortlichen bei andreas@andreaswermeling.de bis Ende dieser Woche anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen.