Wer den „Winterlicht“-Künstler Kurt Laurenz Theinert am Visual Piano erleben möchte, hat am Donnerstag, 21. Februar, um 18.30 Uhr im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel noch einmal Gelegenheit. Bereits beim ökumenischen Gottesdienst faszinierte er vor einigen Tagen mit seinem Licht-Klang- Kon­zert das Publikum im DA.

Am Donnerstag wird er von dem Cellisten und Experimentalmusiker Fried Dähn begleitet. Sie präsentieren eine audiovisuelle Licht-Klang-Performance, bei der auch die Solosuiten von Johann Sebastian Bach eine Rolle spielen, heißt es in der Ankündigung.

Im Anschluss an das Licht-Klang-Konzert stellen die neuen Stipendiaten um 19.30 Uhr ihre Projekte vor – so auch Claudia Antonius und Jörg Jozwiak. Sie bieten zudem am Freitag, 22. Februar, und am Samstag, 23. Februar, von 14 bis 18 Uhr ein offenes Atelier im DA an und laden für ihr Projekt „Einst war jetzt“ dazu ein, Erinnerungen an schon verschwundene Innenräume aus Hörstel, wie Geschäfte oder Lokale zu beschreiben und mit dem Künstlerteam ins Gespräch zu kommen.

Kurzentschlossene können beide Veranstaltungen spontan besuchen. Wegen der Planbarkeit bittet das DA jedoch um Anmeldungen unter ✆ 0 25 51/69–42 00 oder per Email an da-kunsthaus @kreis-steinfurt.de. Der Eintritt ist frei.

Wer Theinerts „Winterlicht“-Ausstellung „Orte ohne Absicht – Lichträume“ noch nicht besucht hat, sollte sich beeilen: Sie ist nur noch bis einschließlich Sonntag, 24. Februar, zu sehen.