Klarstellung: FDP steht zu ihrem Wort

Kreis Steinfurt -

In unserem Bericht über den Kreisparteitag der FDP am FMO hat es offenbar ein Missverständnis gegeben. Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Liberalen, Hans-Jürgen Streich, macht darauf aufmerksam, dass die Partei „schon immer“ den Bau der K 66 in Rheine (Querspange) für überflüssig gehalten habe. Dort sollen rund 14 Millionen Euro für etwa 800 Meter Straße investiert werden, obwohl das Gewerbegebiet dort über Catenhorn angebunden werden könne.