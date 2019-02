Im Alltag finden sie oft nicht zueinander: Die einen interessieren sich für eine Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk – die anderen suchen händeringend Nachwuchs für den Betrieb. Mit einem Aktionstag wollen die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf (KH), das Jobcenter des Kreises Steinfurt und die Agentur für Arbeit Rheine ganz gezielt den Weg zum Abschluss von Ausbildungsverträgen ebnen. Als Pilotprojekt ist dafür jetzt das Maler- und Lackiererhandwerk ausgewählt worden. „Wir wollen den ganzen Prozess etwas effektiver gestalten“, fasst Günter Schrade , Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, zusammen.

Alle interessierten Innungsbetriebe des Maler- und Lackiererhandwerks im Kreis sind eingeladen, sich beim ersten Aktionstag „Werde Maler“ am Freitag, 15. März, von 11 bis 14 Uhr zu präsentieren, und zwar im KH-Bildungscenter in Rheine.

„Anders als bei einer Ausbildungsbörse oder bei einem Speed-Dating brauchen die Betriebe keinen großen Aufwand zu betreiben“, betont Paul Laukötter, Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Steinfurt. Jedes Unternehmen bekomme eine Fläche von nur wenigen Quadratmetern. Aufwendige Präsentationen seien nicht erforderlich. „Es wäre gut, wenn die Betriebe einen Auszubildenden mitbringen, der von seinen Erfahrungen spricht.“ Ansonsten gehe es ganz gezielt darum, Ausbilder und Auszubildende zusammen zu führen.

Wichtig für die Betriebe: Sie treffen ausschließlich auf Jugendliche und andere Interessierte, die einen Ausbildungsplatz oder eine Qualifizierungsmöglichkeit im Maler- und Lackiererhandwerk suchen. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Rheine und dem Jobcenter des Kreises Steinfurt stellt Jens Bökenfeld, Willkommenslotse der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, den Kontakt zu den potenziellen Auszubildenden her. Als Willkommenslotse unterhält er etwa Kontakt zu Flüchtlingen in beruflichen Qualifizierungsprojekten. Zudem hat er allgemeinbildende Schulen sowie die internationalen Förderklassen von Berufskollegs ins Boot geholt. Gleich im Eingangsbereich erhalten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Liste mit den Ausstellern, so dass sie sofort sehen, welcher Betrieb bei ihnen in der Nähe ist und für sie in Frage kommt.

Günter Schrade, Reiner Zwilling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine, und Thomas Ostholthoff, Vorstandsvorsitzender des Jobcenters Kreis Steinfurt, sind sich einig, dass der Aktionstag im Maler- und Lackiererhandwerk erst der Anfang ist. Günter Schrade: „Wir haben vor, solche gezielten Aktionen auch für andere Branchen zu organisieren.“