Lichteffekte garniert mit Elektropop

Fast 200 Zuschauer fühlten sich 45 Minuten lang wohl in die 70er und 80er Jahre zurückversetzt, als die Elektropop-Größen Kraftwerk, Tangerine Dream oder Yello ihre größten Erfolge feierten. Am Donnerstagabend präsentierte „Winterlicht“-Künstler Kurt Laurenz Theinert am Visual Piano zusammen mit dem Cellisten und Experimentalmusiker Fried Dähn im Hörsteler DA, Kunsthaus Gravenhorst seine audiovisuelle Licht-Klang-Performance. Dabei vereinte Theinert sakrale und ab­strakte Klänge mit atemberaubenden Lichteffekten im großen Saal des Klosters Gravenhorst. Gleichzeitig hatten die Zuschauer das Gefühl, sich in einem sich stetig verändernden Raum zu befinden. Der Künstler erzeugte mit seinem weltweit einzigartigen Instrument dynamische Lichtzeichnungen als bewegte Raumbilder. Seine synthetischen Klänge wurden vom Spiel Fried Dähns auf seinem elektronischen Cello nachhaltig und beeindruckend unterstützt. Nach dem außergewöhnlichen Konzert gab es tosenden Beifall des Publikums.

Im Anschluss stellten die neuen Stipendiaten Projekte unter dem Arbeitstitel „Auftakt“ in den Atelierräumen unter dem Dach des Kunsthauses vor. „Ich stehe noch richtig unter dem Eindruck des fabelhaften Auftritts von Kurt Laurenz Theinert und Fried Dähn“, musste sich Landrat Dr. Klaus Effing erst einmal sammeln, bevor er die fünf Künstler willkommen hieß. Zu ihnen gehören Claudia Antonius und Jörg Jozwiak, die am Samstag (23. Februar) von 14 bis 18 Uhr ein offenes Atelier im DA anbieten. „Ihr Projekt ‚Einst war jetzt‘ befasst sich mit Erinnerungen an schon verschwundene Innenräume aus Hörstel, wie beispielsweise Geschäfte oder Lokale“, gab DA-Leiterin Gerd Andersen eine kurze Einführung. „Wir suchen jemanden, der das ehemalige Gefängnis von Riesenbeck noch von innen erlebt hat“, forscht Jozwiak nach Zeitzeugen. Das Kunstprojekt „Sonne.Mond.Wasser“ von Andy Brauneis beschäftigt sich mit einer von unsichtbarer Hand gehaltenen kreisrunden Doppelscheibe auf einer Wasseroberfläche, die auf die religiöse Erhabenheit des ehemaligen Klosters Gravenhorst und auf die Wasserbaukunst des Zisterzienserordens verweist. Mit dem münsterländischen „Nationalgericht“ haben sich Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe befasst. Sie wollen wissen, welche Bedeutung der Grünkohl für die Menschen in Westfalen hat? Dazu wird auf dem Klostergelände ein Grünkohlkacker angelegt. Viele Aktionen rund um das grüne Gemüse werden veranstaltet. Eine bereits im Atelierraum aufgebaute Aktion durfte der Landrat als erster ausprobieren: eine Wurfbude mit Grünkohldosen.