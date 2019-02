Fingerspitzengefühl gegen Nervosität

Man weiß nicht, wer mehr strahlt an diesem Nachmittag: die Frühlingsonne am blauen Februarhimmel oder die elf erfolgreichen Prüflinge, die da vor dem „Blauen Haus“ der Betriebsstätte Settel der Ledder Werkstätten (LeWe) in Lengerich stehen. Gerade haben sie ihre Angler-Prüfung bestanden. Und sind damit berechtigt, sich bei ihrer Heimatgemeinde einen Fischereischein ausstellen zu lassen. Das ist das offizielle Dokument, um an deutschen Gewässern – über einen Verein oder mit einer Gastkarte – dem Angelsport nachzugehen.

Bis zu diesem Tag war es ein weiter, geplanter, vor allem aber gemeinsamer Weg. Die frischgebackenen Petrijünger sind Menschen mit einer ge

Welche Rute nehme ich denn? Katharina Fuß und Prüfer Andreas Winter während der praktischen Prüfung.

istigen oder psychischen Behinderung und in den LeWe beschäftigt. Das „Blaue Haus“ nutzt deren Freizeit-, Sport- und Kulturverein, der auch die Organisationsplattform für diese Ausbildung bot. Über vier Monate und insgesamt 15 Lerneinheiten (immer samstags) hat sch die Gruppe auf den Prüfungstag vorbereitet. Joachim Ternes , Leiter der Unteren Fischereibehörde beim Kreis Steinfurt, kennt das. Vor drei Jahren hat er an gleicher Stelle 16 Menschen mit Behinderung geprüft und auch damals hatten alle bestanden.

„Das habe ich seitdem so nirgends erlebt“, antwortet er auf die Frage, ob anderswo Menschen mit Behinderung gezielt auf die Prüfung vorbereitet werden. 550 bis 600 Prüfungen bei acht Terminen nehme er im Jahr ab, aber solche Gruppen gebe es anderswo nicht, sagt Ternes. Seine beiden berufenen Prüfer, Heinz Brand und An­dreas Winter, nicken und freuen sich wie Ternes, dass es für alle geklappt hat.

Zunächst die Theorie: 60 Fragen aus sechs Sachgebieten, davon 45 korrekt sind innerhalb einer Stunde zu beantworten. Dann die Praxis: Die elf Prüflinge mussten eine Rute montieren, also die richtige Rolle und Schnur, den richten Haken und Köder für eine bestimmte Fischart aus dem reichlich vorhandenem Material aussuchen. Das ganz normale Programm so einer Prüfung.

Das freundliche Prüfertrio nahm sich mehr Zeit, ließ jeden einzelnen Prüfling in aller Ruhe auswählen, motivierte immer wieder und fand die richtige Ansprache. Das nahm viel von der Nervosität. Lief es dann erst einmal, sprudelten fast alle vor Fachwissen und hätten wohl alle Ruten in kürzester Zeit korrekt bestücken können.

„Die sind richtig gut vorbereitet“, stellt Ternes nach der Prüfung fest. Das freut den Dozenten und Angelfachmann Michael Holtmann sowie die begleitenden LeWe-Fachkräfte Heinrich Robertus und Thomas Adick, die den Lernstoff seit Oktober mit der Gruppe Samstag für Samstag durchgegangen, erläutert und wiederholt haben. Später sagt Holtmann: „Ihr wart eine tolle Gruppe, ihr habt gut zusammengehalten!“ Über vier Monate bildeten sich immer wieder kleine Lerngruppen, halfen seine beiden Co-Dozenten Markus Schmid und Markus Tölle, wo sie konnten. Diese beiden wiederum hatten vor drei Jahren, bei der ersten Gruppe, ihre Prüfung bestanden. Markus Schmid ist inzwischen bestellter Gewässerwart des Angelvereins Lengerich.